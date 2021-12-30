Στοίχημα: Πόσα χρήματα θα λάβουν τα σωματεία της Αχαΐας, «πρωταθλήτρια» η ΝΕΠ
Η ΝΕΠ θα βάλει στα ταμεία της το ποσό των 80.972, 783 ευρώ για όλα τα τμήματα που διαθέτει
Η ΝΕΠ ήταν η μεγάλη κερδισμένη της προκαταβολής των 31 εκατομμυρίων ευρώ από το στοίχημα στα 4.808 ερασιτεχνικά σωματεία, που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του Υφυπουργείου Αθλητισμού.
Ο πατρινός σύλλογος θα βάλει στα ταμεία του το ποσό των 80.972, 783 ευρώ, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Διαγόρας Βραχνεΐκων με 12.676,17 ευρώ.
Ο Αίολος Αγυιάς θα λάβει 10.081,44 ευρώ, ο Απόλλων Πατρών 8.156,49 ευρώ, η Παναχαϊκή 7.220,09 ευρώ, ο Προμηθέας 6.763,53 ευρώ, ο ΝΟΠ 6.511,754 ευρώ , η Ολυμπιάδα 5.275,33 ευρώ. Αναλυτικά:
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 80.972,73
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 6.763,53
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 6.511,75 6.511,75
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 10.081,44
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2.700,65
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 3.770,16
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5.275,33
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΝΝΙΣ -ΝΙΚΗ -ΠΑΤΡΩΝ 2.425,23
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2.356,79
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ 2.304,24
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2.200,01
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 2.117,59
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2.074,07
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΟΠ) 1.962,31
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 2.513,34
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ TAE KWON DO ΔΟΞΑ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.731,09
ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.939,36
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 1.928,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΤΡΩΝ 1.916,54
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 1.632,15
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1.909,22
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΥΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 1.771,44
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2.360,13
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3.238,41
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΕΥΣ ΜΑΧΗΤΕΣ 1.723,20
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,38
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 2.703,10
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ (Α.Ε.Κ.) 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.873,31
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ – Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 1.670,78
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.757,95
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΜΗΣ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.659,26
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.668,72
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΡΗΞΗ ΠΑΤΡΩΝ 1.850,13
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1.603,93
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΕΥΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.842,73
Α.Ο.ΚΡΟΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.840,64
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.702,87
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.833,21
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 8.156,49
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1.926,15
ΛΕΣΧΗ 4Χ4 ΠΑΤΡΑΣ 1.600,00
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑΣ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΕΙΝΟΙ ΠΑΤΡΑΣ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ο.Τ.ΠΑΤΡΑΣ 1.600,00
ΠΑΜΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛ. ΟΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1.600,00
ΛΕΣΧΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 1.600,00
ΦΑΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 1.600,00
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΤΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1.600,00
ΠΕΙΡΟΣ ΙΣΩΜΑΤΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 1.863,79
Α.Ο. ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 1972 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΧΑΪΑΣ 2.391,59
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 7.220,09
ΑΧΑΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1.960,65
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1976 0,00 0,00 2.464,08 2.464,08 0 182
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2005 0,00 0,00 2.061,11 2.061,11 0 145
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ & ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 1.897,28
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝ 1.600,00
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΙΓΙΟΥ 1.600,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΦΙΔΑΛΩΝΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΜΕΝΗΣ ΑΙΓΙΟΥ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ 12.676,17
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – ΔΙΑΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 1.895,58
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΡΑΙΚΟΣ 1.600,00
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΥΙΑΣ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.600,00
ΘΗΣΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1.836,99
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ 1.600,00 1.600,00
ΛΥΚΟΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1.909,22
ΑΒΥΘΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1.917,64
ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1.895,91
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Α.Σ.Α.Α.) 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ 1.658,98
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.757,95
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΡΟΗΣ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ 1.944,61
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 2.787,64
ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ 1.600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1.926,15
ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 1.864,57
ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑ 1.600,00
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