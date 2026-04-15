Stoiximan Basket League: Αφεντικό της πόλης ο ΠΑΟΚ, 88-77 τον Άρη

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής (εξ’ αναβολής) της Stoiximan Basket League αφού επικράτησε 88-77 του Άρη στο «Παλατάκι».

Αυτή ήταν η 9η σερί νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 15 πόντους αλλά ο Άρης ισοφάρισε και έβαλε φωτιά στο ματς.

Ο ΠΑΟΚ με αυτή τη νίκη κλείδωσε την τετράδα.

ΠΑΟΚ – Άρης: Ο αγώνας

Φουριόζος ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ το ντέρμπι της Πυλαίας! Χάρη στην ευστοχία του έξω από τα 6.75 μέτρα και σε συνδυασμό με την κυριαρχία του στα ριμπάουντ ήταν η ομάδα που έλεγξε απόλυτα τον ρυθμό του αγώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το 20-19 του 8′ έτρεξε σερί 9-0 και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +10 (29-19) έχοντας 7/11 τρίποντα και 14 ριμπάουντ (σ.σ. τα έξι εκ των οποίων επιθετικά) έναντι μόλις τριών των «κιτρίνων»!

Το σερί αυξήθηκε στο 15-0 (!) με αποτέλεσμα ο δείκτης του σκορ να φτάσει και στο +16 για λογαριασμό του ΠΑΟΚ (35-19 στο 12′) έχοντας γίνει το απόλυτο «αφεντικό» στην PAOK Sports Arena. Παρόλα αυτά η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν τα… παράτησε και έχοντας τον Μπράις Τζόουνς να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του «ροκάνισε» την διαφορά και μείωσε στον πόντο (43-42) έχοντας τρέξει επιμέρους σκορ 23-8.

Το ημίχρονο έκλεισε στο 49-44 υπέρ του ΠΑΟΚ έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον Μέλβιν Κλίβελαντ ο οποίος είχε 15 πόντους με 1/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα και 1/2 βολές. Συνολικά ο ΠΑΟΚ είχε μετρήσει 7/16 δίποντα, 10/18 τρίποντα, 5/8 βολές, 15-10 ριμπάουντ αλλά και 11 λάθη για μόλις 11 ασίστ. Την ίδια ώρα ο Άρης είχε ως καλύτερους τους Τζόουνς (10π.), Νούα (9π.) και Χάρελ (8π.) μετρώντας στο σύνολο 8/20 δίποντα, 8/14 τρίποντα, 4/7 βολές μόλις 9-4 ριμπάουντ και 7 ασίστ για 6 λάθη.

Μετά την έναρξη του β’ ημιχρόνου οι άμυνες έσφιξαν περισσότερο και ο δρόμος για τα αντίπαλα καλάθια δεν ήταν το ίδιο εύκολος. Ειδικά για τον Άρη. Μετά το πρώτο τρίλεπτο της 3ης περιόδου (50-49) ο ΠΑΟΚ έγινε πιο επιθετικός στην άμυνά του ενώ βρήκε και λύσεις στην επίθεση με αποτέλεσμα να τρέξει ένα επιμέρους 19-5 και να πάρει διαφορά 15 πόντων (59-54) βάζοντας παράλληλα και «φωτιά» στην PAOK Sports Arena.

Το 3ο δεκάλεπτο έκλεισε στο +11 για τον ΠΑΟΚ (70-59) με 10/20 δίποντα, 13/28 τρίποντα, 11/16 βολές, 22-15 ριμπάουντ και 17 τελικές πάσες για ισάριθμες πάσες, με τους Μπέβερλι (14π.) και Ταϊρί (13π.) να είχαν πάρει τη σκυτάλη από τον Μέλβιν. Για τον Άρη είχαν από 16 πόντους οι Νούα και Τζόουνς, ενώ συνολικά η ομάδα του Μίλιτσιτς είχε μετρήσει 12/26 δίποντα, 10/24 τρίποντα, 5/9 βολές, 12-6 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 10 λάθη.

Αν και ο ΠΑΟΚ έδειχνε να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, στην τελευταία περίοδο υπέστη… μπλακ άουτ για τέσσερα λεπτά με αποτέλεσμα να δεχθεί 8-0 σερί από τον Άρη πλησιάζοντας στην μία κατοχή (70-67)! Συνολικά το επιμέρους σκορ των «κιτρίνων» έφτασε στο 13-28 για την ισοφάριση στους 72 πόντους στο 36′! Παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επιστρέψει στο προβάδισμα και να πραγματοποιήσει σερί 8-0 για 80-72 δύο λεπτά πριν από το τέλος του ντέρμπι. Ουσιαστικά ήταν και το σημείο κλειδί προκειμένου να πάει το ντέρμπι στα χέρια του «δικεφάλου».

Για τον «Δικέφαλο» ήταν το μεγάλο αφεντικό του αγώνα και έχοντας σε πολύ καλό βράδυ του Μπριν Ταϊρί (19π., 7ασ., 4ριμπ.), Κλίβελαντ Μέλβιν (17π., 4/8τρ.), Πάτρικ Μπέβερλι (16π.) και Τόμας Ντίμσα (16π.)

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 49-44, 70-59, 88-77.

Πηγή: www.gazzetta.gr

