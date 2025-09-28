Στον «αέρα» το παιχνίδι Ζάκυνθος-Παναιγιάλειος

Στον «αέρα» το παιχνίδι Ζάκυνθος-Παναιγιάλειος
28 Σεπ. 2025 14:00
Στον «αέρα» βρίσκεται το παιχνίδι ανάμεσα στη Ζάκυνθο και τον Παναιγιάλειο που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 15.30 λόγω της έντονης βροχής που πέφτει στο νησί.

Πριν από λίγη ώρα η διοίκηση του Παναιγιαλέίου έκανε γνωστό ότι υπάρχει βροχόπτωση, αλλά η τελική απόφαση για το αν θα γίνει ο αγώνας ανήκει στον διαιτητή.

Η ανακοίνωση: «Αυτή τη στιγμή στο νησί βρέχει αρκετά, ωστόσο η τελική απόφαση για τη διεξαγωγή του αγώνα θα παρθεί αποκλειστικά από τον διαιτητή, την προγραμματισμένη ώρα έναρξης (15:30).

Μέχρι τότε, παραμένουμε σε αναμονή για την επίσημη ενημέρωση.

⚫⚪ Ο Παναγιάλειος είναι εδώ, έτοιμος όποτε και αν δοθεί το σήμα της σέντρας”.
