Στον «αέρα» το παιχνίδι Ζάκυνθος-Παναιγιάλειος
Στον «αέρα» βρίσκεται το παιχνίδι ανάμεσα στη Ζάκυνθο και τον Παναιγιάλειο που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 15.30 λόγω της έντονης βροχής που πέφτει στο νησί.
Πριν από λίγη ώρα η διοίκηση του Παναιγιαλέίου έκανε γνωστό ότι υπάρχει βροχόπτωση, αλλά η τελική απόφαση για το αν θα γίνει ο αγώνας ανήκει στον διαιτητή.
Η ανακοίνωση: «Αυτή τη στιγμή στο νησί βρέχει αρκετά, ωστόσο η τελική απόφαση για τη διεξαγωγή του αγώνα θα παρθεί αποκλειστικά από τον διαιτητή, την προγραμματισμένη ώρα έναρξης (15:30).
Μέχρι τότε, παραμένουμε σε αναμονή για την επίσημη ενημέρωση.
⚫⚪ Ο Παναγιάλειος είναι εδώ, έτοιμος όποτε και αν δοθεί το σήμα της σέντρας”.
