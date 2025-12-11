Στον «Απόλλωνα» η ταινία «Το Αγαπημένο μου Γλυκό» από την Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου

Η Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου παρουσιάζει τη βραβευμένη ιρανική δραμεντί «Το Αγαπημένο μου Γλυκό» τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Απόλλων». Μια ταινία που ξεχώρισε διεθνώς για τη γλυκόπικρη ματιά της πάνω στη μοναξιά, τον έρωτα και τη γυναικεία χειραφέτηση.

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στις 21:15, ο Δημοτικός Κινηματογράφος «Απόλλων» φιλοξενεί την προβολή της ταινίας «Το Αγαπημένο μου Γλυκό», στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου προγράμματος της Κινηματογραφικής Λέσχης Αιγίου. Η ταινία έχει ήδη διαγράψει ξεχωριστή πορεία στα φεστιβάλ του 2024, συγκεντρώνοντας σημαντικές διακρίσεις και εξαιρετικές κριτικές.

Η ιστορία ακολουθεί τη Μαχίν, μια εβδομηντάχρονη γυναίκα που ζει μόνη στην Τεχεράνη μετά τον θάνατο του συζύγου της και τη μετανάστευση της κόρης της στην Ευρώπη. Μέσα στην καθημερινή της μοναξιά, ένα αναπάντεχο φλερτ θα φέρει ξανά φως στη ζωή της, δίνοντάς της την ευκαιρία για μια νέα αρχή. Η τρυφερή και ανατρεπτική δραμεντί των Μάριαμ Μογκαντάμ και Μπεχτάς Σαανέχα σκιαγραφεί με ειλικρίνεια τις δυσκολίες της ιρανικής κοινωνίας, αλλά και τις μικρές προσωπικές επαναστάσεις που ανθίζουν πίσω από κλειστές πόρτες.

Η ταινία έχει ξεχωρίσει διεθνώς, κατακτώντας το Βραβείο της Οικουμενικής Επιτροπής και το Βραβείο FIPRESCI στο Φεστιβάλ Βερολίνου 2024, ενώ παρουσιάστηκε και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η Guardian την κατέταξε ως τη δεύτερη καλύτερη ταινία της χρονιάς.

Στοιχεία παραγωγής:

Χώρα: Ιράν, 2024

Σκηνοθεσία & Σενάριο: Μάριαμ Μογκαντάμ, Μπεχτάς Σαανέχα

Φωτογραφία: Μοχάμεντ Χαντίντι

Μουσική: Χένρικ Νάγκι

Πρωταγωνιστούν: Λίλι Φαραντπούρ, Εσμάιλ Μεχράμπι

Διάρκεια: 97’

Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει το trailer εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=_k2UaB5-CmE

Πρακτικές πληροφορίες:

Ώρα προβολής: 21:15

Είσοδος: Δωρεάν για τα μέλη της Λέσχης

Τιμή εισιτηρίου μη μελών: 5 €

Ετήσια συνδρομή μέλους: 30 €

Εγγραφές/Ανανεώσεις: Κάθε Δευτέρα στον «Απόλλωνα»

Περισσότερα: www.facebook.com/cinegio

