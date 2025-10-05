Στον Κούμαρη Αιγίου: Άνθρωπος-κτήνος δολοφόνησε σκυλιά και γάτες με φόλες

Ο Φιλοζωικός σύλλογος Αιγιάλειας “Τα Φιλαράκια” έκανε μια οδυνηρή αποκάλυψη για έναν άνθρωπο-τέρας που σκότωσε δεκάδες αδέσποτα σκυλιά και γάτες… Το συμβάν έγινε στο χωριό Κούμαρης, στο Αίγιο.

«Αργά το βράδυ κάποιος γέμισε τον κεντρικό δρόμο στου Κούμαρη με φαγητό δηλητηριασμένο, με φόλες. ΌΛΑ τα αδέσποτα σκυλιά βρήκαν επώδυνο θάνατο. Ήταν όλα εμβολιασμένα, στειρωμένα, αποπαρασιτωμένα και τσιπαρισμένα, δεν ενοχλούσαν, δεν ήταν περισσότερα από 5-6. Μαζί τους δηλητηριάστηκαν και πέθαναν με τον ίδιο βασανιστικό τρόπο πολλές γάτες, ακόμα βρίσκουν νεκρές γάτες.

Ο θάνατος από φόλα είναι μαρτυρικός και αργός. Για ώρα έχουν φοβερούς πόνους, έντονους σπασμούς, διάρροιες και εμετούς.

Όποιος ή όποιοι το έκαναν αυτό είναι επικίνδυνοι, όχι μόνο για τα ζώα -προφανώς- αλλά και για τους ανθρώπους. Τι θα μπορούσε να συμβεί αν κάποιο παιδί ακουμπούσε το δηλητηριασμένο αυτό φαγητό και έπειτα έβαζε τα χέρια του στο στόμα; Αν από περιέργεια, ένα μικρό παιδί, δοκίμαζε;

Είναι κανονικό, λαχταριστό φαγητό πασπαλισμένο με δηλητήριο.

Πέρα όμως από τον υπαρκτό κίνδυνο που προκύπτει από την ίδια τη δηλητηρίαση, πόσο ανησυχητικό είναι να ζει δίπλα σου, κοντά σου, κάποιος που συνειδητά μαγειρεύει με στόχο να σκοτώσει; Δεν εγείρει αυτό προβληματισμούς για τα ηθικά του όρια και το πόσο επιθετικός -με ύπουλο, σκοτεινό, κρυφό τρόπο πάντα- μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε πτυχή της καθημερινότητας;

Η δηλητηρίαση και η δολοφονία των ζώων είναι κακούργημα και ως τέτοιο δικάζεται, χωρίς αναστολή. Ο Φιλοζωικός Σύλλογος έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες σε αναζήτηση υπευθύνων και ζητάει τη βοήθεια όποιου έχει κάτι να συνδράμει.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6942523268 ακόμα και ανώνυμα, κάθε πληροφορία είναι σημαντική. Επιπλέον, αν κάποιος έχει κάμερα που βλέπει στον κεντρικό δρόμο το υλικό του θα ήταν πολύτιμο.

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων. Δεν είναι ανάγκη να τα αγαπάμε όλοι. Δε χρειάζεται να ανησυχούμε όλοι πως θα επιβιώσουν, να τα ταίζουμε, να τα πηγαίνουμε στους γιατρούς, να τα κάνουμε μέλη της οικογένειας μας. Ωφείλουμε όμως να μην τα ενοχλούμε, να μην κάνουμε τη ζωή τους δυσκολότερη και σίγουρα να μην τα σκοτώνουμε.

Όπως συμβαίνει και με οποιονδήποτε άλλο μπορεί να μη συμπαθούμε. Συνυπάρχουμε, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, κι έχουμε το ίδιο δικαίωμα στη ζωή και την ύπαρξη».

