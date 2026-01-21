Στον «πάγο» η Αχαΐα με κλειστά σχολεία και δομές, στο «πόδι» η Πολιτική Προστασία

Σε επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός και στην Αχαΐα, για την επέλαση της κακοκαιρίας σύμφωνα με το έκτατο δελτίο εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σήμερα Τρίτη 20/01/2026.

Στην Πάτρα ελήφθη απόφαση για κλείσιμο των σχολείων όλων των βαθμίδων σήμερα Τετάρτη 21/01/2026, με απόφαση της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου.

Ακολούθησε η ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, όπου με απόφαση του δημάρχου Γρηγόρη Αλεξόπουλου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια), των ΚΔΑΠ Ράχης και Δύμης και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Κάτω Αχαΐας και Α’ Διασποράς 116 Πτέρυγας Μάχης.

Στην Αιγιάλεια, με απόφαση του Δημάρχου Παναγιώτη Ανδριόπουλου δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία και τα ΚΔΑΠ σε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, λόγω της επιδείνωσης καιρού,

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη να παραμείνουν κλειστές όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών λόγω της κακοκαιρίας αναστέλλει τη λειτουργία για σήμερα Τετάρτη 21/01/2026 και παράλληλα αναστέλλει τη λειτουργία τα Τμημάτων του σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Λόγω της κακοκαιρίας και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή αναστέλλεται η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο.

Με ευθύνη των Προέδρων να ειδοποιηθούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, να αναρτηθεί η ανακοίνωση στους δικτυακούς τόπους και να ρυθμιστεί το θέμα των αυριανών εξετάσεων.

Πάτρα: Ποιες δομές του Δήμου δεν θα λειτουργήσουν σήμερα

Με απόφαση του Κοινωνικού Οργανισμού (ΚΟΔΗΠ) Πάτρας, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΑΠΗ ενώ δεν θα λειτουργήσουν οι Δημοτικοί Παιδικοί σταθμοί, το Δημοτικό Βρεφοκομείο, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠΑμεΑ.

Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, κλειστό θα παραμείνει και Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «Μέριμνα», στην Πάτρα.

ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΣΤΟΝ «ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ»

Λόγω θυελλωδών ανέμων και για λόγους ασφαλείας εφημερία επειγόντων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (Ρίο) θα διενεργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας μέχρι τις 15:00 και εκτός νεότερης ενημέρωσης. Παρακαλούνται οι πολίτες που χρήζουν επείγουσας ιατρικής περίθαλψης να μην προσέρχονται στο νοσοκομείο του Ρίου.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Λόγω των ισχυρών ανέμων, παραμένει σε ισχύ η μη εκτέλεση των δρομολογίων των φέρι μποτ στην πορθμειακή γραμμή Ρίου- Αντιρρίου.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Σύμφωνα με τη ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ «διευκρινίζει ότι με απόφαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ισχύει, λόγω ισχυρών ανέμων, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενού φορτίου φορτηγά με μεγάλη επιφάνεια.

Τα ΙΧ επιβατικά οχήματα και τα φορτηγά με φορτίο κινούνται κανονικά. Τονίζεται όμως ότι τα οχήματα θα πρέπει να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, αποφεύγοντας προσπεράσεις και τηρώντας τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα η Ολύμπια Οδός

Σε εφαρμογή το σχέδιο αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας έχει τεθεί από την Ολυμπία Οδό ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Στο πλαίσιο της επιφυλακής έχουν τεθεί σε πλήρη εγρήγορση οι 5 επιχειρησιακές βάσεις στον αυτοκινητόδρομο σε Μέγαρα, Κιάτο, Ακράτα, Ρίο και Πύργο.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται «Η Ολυμπία Οδός, διαχειριστής του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα- Κόρινθος- Πάτρα- Πύργος, ενημερώνει τους οδηγούς ότι, ενόψει της κακοκαιρίας που έχει ανακοινωθεί από την αρμόδια μετεωρολογική υπηρεσία και η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από ισχυρούς ανέμους και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Ολυμπία Οδός:

· Παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδικού δικτύου.

· Έχει θέσει σε πλήρη εγρήγορση τις πέντε (5) επιχειρησιακές βάσεις στον αυτοκινητόδρομο (Μέγαρα, Κιάτο, Ακράτα, Ρίο, Πύργος).

· Διατηρεί σε ετοιμότητα το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό για άμεσες παρεμβάσεις, όπου απαιτηθεί.

· Επιτηρεί κρίσιμα σημεία, όπως περιοχές με αυξημένο κίνδυνο συσσώρευσης υδάτων, μεριμνά για τη λειτουργικότητα των συστημάτων αποστράγγισης και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε περίπτωση τοπικών προβλημάτων.

Επίσης, η εταιρία είναι σε συνεχή συντονισμό με τις υπηρεσίες της Πολιτείας κατ’ αρμοδιότητα, καθώς:

· Η Τροχαία είναι αρμόδια για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, την επιβολή τυχόν περιορισμών και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των χρηστών του δρόμου.

· Η Πολιτική Προστασία έχει τον γενικό συντονισμό σε θέματα διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και την έκδοση οδηγιών προς τους πολίτες.

Πέρα από την παραπάνω προετοιμασία, η Ολυμπία Οδός καλεί τους οδηγούς:

· Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λόγω πιθανών ισχυρών ριπών ανέμου και μειωμένης ορατότητας.

· Να αποφεύγουν τη διέλευση από σημεία όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων.

· Να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις οδηγίες της Τροχαίας.

· Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, εφόσον τα φαινόμενα ενταθούν.

Η Ολυμπία Οδός βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε εξέλιξη που αφορά τη λειτουργία του οδικού άξονα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



