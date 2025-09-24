Στον Βόλο ένας 60χρονος απείλησε ότι θα σκοτώσει την αδελφή του!

Στον Βόλο ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου οδηγήθηκε σήμερα (24/9/2025)  το μεσημέρι 0χρονος που κατηγορείται για την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής, σε βάρος της 59χρονης αδελφής του, την οποία απείλησε μεταξύ άλλων πως θα την «ξεκοιλιάσει», σύμφωνα με την κατάθεση της ίδιας.

Η παθούσα, σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας που αναφέρει το ειδησεογραφικό μέσο gegonotanews.gr, μίσθωσε σε ενοικιάστρια αγρόκτημα το οποίο είχε αποκτήσει από κληρονομιά της μητέρας της το 1995. Στις 15 Σεπτεμβρίου ο 86χρονος πατέρας της μπήκε στον χώρο του κτήματος και προκάλεσε ζημιές σε έπιπλα και εξοπλισμό, πράξη για την οποία καταδικάστηκε για φθορά ξένης περιουσίας και διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Λίγο αργότερα, ο 60χρονος αδελφός της φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, απειλώντας την με εκφράσεις όπως «θα σε σκοτώσω» και «θα σε τρυπήσω με μαχαίρι».

Η γυναίκα προσέφυγε αμέσως στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η καταγγέλλουσα περιέγραψε τον αδελφό της ως άνθρωπο με βίαιη συμπεριφορά, σημειώνοντας ότι απείλησε τη ζωή της και εξύβρισε ακόμη και τον γιο της.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά τις πράξεις που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως η αδελφή του είναι «πάντα προβληματική» και πως ο ίδιος ενήργησε μόνο για να υπερασπιστεί τον πατέρα τους.

Το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον 60χρονο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης επτά μηνών με αναστολή, με παρεπόμενη
