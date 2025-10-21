Στουρνάρας: «Έκρηξη» επενδύσεων στην Ελλάδα

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ανακοίνωσε ότι αναμένεται «έκρηξη» επενδύσεων τα επόμενα χρόνια.

Γιάννης Στουρνάρας
21 Οκτ. 2025 22:45
Pelop News

Η Ελλάδα ξεχωρίζει στην Ευρωζώνη, όπως αναγνώρισε κατά την επίσκεψή του στη χώρα ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας, Joachim Nagel. Παράλληλα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ανακοίνωσε ότι αναμένεται «έκρηξη» επενδύσεων τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπεται να φτάσουν στο 18% το 2027, από 11% που ήταν το 2019. Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, αυτή η αύξηση αποτελεί τον βασικό λόγο που η Ελλάδα αναπτύσσεται με υπερδιπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης την ίδια περίοδο.

Παρά την πρόοδο, ο διοικητής επισήμανε ότι η χώρα εξακολουθεί να απέχει περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από το επενδυτικό μέσο όρο της Ευρώπης, το «επενδυτικό κενό» που προέκυψε από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. «Με την επιτάχυνση των επενδύσεων, ιδίως στις καινοτόμες δραστηριότητες, και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, μπορούμε να κλείσουμε αυτό το κενό και να φέρουμε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας πιο κοντά σε αυτό της Ευρωζώνης», τόνισε.

Ο κ. Στουρνάρας ανέφερε τους τομείς που προσφέρουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες: υποδομές, αμυντική βιομηχανία, καινοτομία και εφοδιαστικές αλυσίδες. Όπως σημείωσε, η ανάπτυξη προϋποθέτει τη συνέχιση της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ταχεία εφαρμογή ανειλημμένων μεταρρυθμίσεων, περιλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας.

«Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία μπροστά μας. Είναι στο χέρι μας να μην τη σπαταλήσουμε», κατέληξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
