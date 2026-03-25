Στουρνάρας: Επαγρύπνηση στις τράπεζες λόγω γεωπολιτικών κινδύνων – Πιέσεις από την ενεργειακή κρίση

Προειδοποίηση για νέους κλυδωνισμούς στην οικονομία – Έμφαση στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

25 Μαρ. 2026 10:15
Σε αυξημένη επαγρύπνηση κάλεσε τις τράπεζες ο Διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, επισημαίνοντας την ανάγκη περιορισμού των πιστωτικών κινδύνων και διασφάλισης της ομαλής χρηματοδότησης της οικονομίας, εν μέσω της νέας γεωπολιτικής κρίσης.

Όπως ανέφερε μετά από επαφές με Ευρωπαίους αξιωματούχους, παρότι το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σήμερα σε σαφώς ισχυρότερη θέση σε σχέση με το παρελθόν, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί έναν νέο, ισχυρό κλυδωνισμό από την πλευρά της προσφοράς.

Η πίεση ξεκινά από την άνοδο των τιμών της ενέργειας και επεκτείνεται σε αγαθά και υπηρεσίες, με ευρύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, στις αγορές κεφαλαίου και χρήματος, αλλά και στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.

Έμφαση στην ενεργειακή αυτονομία και τις ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υπογράμμισε ότι η νέα κρίση αναδεικνύει εκ νέου την ανάγκη για επιτάχυνση κρίσιμων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, όπως η Τραπεζική Ένωση και η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Όπως σημείωσε, η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη θωράκιση της οικονομίας απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις.

Συντονισμός με ευρωπαϊκές αρχές

Από την πλευρά της Τράπεζα της Ελλάδος, η υποδιοικήτρια Χριστίνα Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη συντονισμό με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κλαούντια Μαρία Μπουχ, επισήμανε ότι σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος παραμένει κρίσιμη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, Dominique Laboureix, υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές παραμένουν σε συνεχή εγρήγορση, με στόχο τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προστασία των φορολογουμένων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:16 Απίστευτη ιστορία από την Κρήτη: Εκλεψε 11.000 ευρώ από συγκάτοικό του, τα τζόγαρε και σκηνοθέτησε διάρρηξη
12:05 Ο Άρης έγινε 112 ετών – Πήρε φωτιά το Χαριλάου από εκατοντάδες φίλους της ομάδας ΒΙΝΤΕΟ
12:03 Σύλληψη αλλοδαπού με όπλο και φυσίγγια στη Δυτική Αχαΐα – Είχε τροποποιήσει πιστόλι
11:56 Βιταμίνη C: Τι ισχύει πραγματικά για την υγεία σας
11:47 Φωτιά σε αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών ΒΙΝΤΕΟ
11:38 Μήνυμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας για τη διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου
11:30 Ζωγράφου: Έκρηξη από γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας – Ποια πρόσωπα μπορεί να ήταν ο στόχος
11:21 Αφθώδης Πυρετός: Σοβαρό πλήγμα στον πρωτογενή τομέα της Λέσβου – Βρέθηκαν 13 κρούσματα
11:13 Η αξία μιας επιχείρησης σε 3 επίπεδα (Μέρος Γ’):  Το Market Value και η εμπιστοσύνη της αγοράς
11:00 Πάτρα: Ψάλτης ο…«αθώος φαντομάς» – Η περίφημη υπεξαίρεση των 3 εκατομμυρίων ευρώ από την Αγροτική Τράπεζα
10:48 Απάτη ΕΦΚΑ: Ο εργαζόμενος που οδήγησε στο ξήλωμα του κυκλώματος με τους διάσημους
10:36 Η Ινδία κάνει περισσότερες αγορές ρωσικού πετρελαίου – Πήρε 60 εκατομμύρια βαρέλια για τον Απρίλιο
10:27 Λούκα Ντόντσιτς: Προσέλαβε ειδική δικηγόρο σε «ακριβά» διαζύγια
10:24 Καιρός: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές – Η πρόγνωση έως το σαββατοκύριακο
10:15 Στουρνάρας: Επαγρύπνηση στις τράπεζες λόγω γεωπολιτικών κινδύνων – Πιέσεις από την ενεργειακή κρίση
10:06 Ταϊλάνδη: Απειλή για τον τουρισμό από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Έως και 3 εκατ. λιγότεροι επισκέπτες
9:57 ΕΣΗΕΠΗΝ: 100 χρόνια γράφουμε ιστορία – Οι συντάκτες γιορτάζουν υπενθυμίζοντας το βαρυσήμαντο ρόλο τους
9:45 Μέση Ανατολή: Σκληρούς όρους θέτει το Ιράν για εκεχειρία – «Μη ρεαλιστικές» οι απαιτήσεις, λένε οι ΗΠΑ
9:35 Το ΠΑΣΟΚ στο δρόμο για το Συνέδριο με στόχο την αποφυγή εσωκομματικών τριβών
9:24 Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις: «Μην αποκαλείτε την ήττα σας, συμφωνία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
