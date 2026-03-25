Στουρνάρας: Επαγρύπνηση στις τράπεζες λόγω γεωπολιτικών κινδύνων – Πιέσεις από την ενεργειακή κρίση

Σε αυξημένη επαγρύπνηση κάλεσε τις τράπεζες ο Διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, επισημαίνοντας την ανάγκη περιορισμού των πιστωτικών κινδύνων και διασφάλισης της ομαλής χρηματοδότησης της οικονομίας, εν μέσω της νέας γεωπολιτικής κρίσης.

Όπως ανέφερε μετά από επαφές με Ευρωπαίους αξιωματούχους, παρότι το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σήμερα σε σαφώς ισχυρότερη θέση σε σχέση με το παρελθόν, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί έναν νέο, ισχυρό κλυδωνισμό από την πλευρά της προσφοράς.

Η πίεση ξεκινά από την άνοδο των τιμών της ενέργειας και επεκτείνεται σε αγαθά και υπηρεσίες, με ευρύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, στις αγορές κεφαλαίου και χρήματος, αλλά και στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.

Έμφαση στην ενεργειακή αυτονομία και τις ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υπογράμμισε ότι η νέα κρίση αναδεικνύει εκ νέου την ανάγκη για επιτάχυνση κρίσιμων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, όπως η Τραπεζική Ένωση και η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Όπως σημείωσε, η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη θωράκιση της οικονομίας απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις.

Συντονισμός με ευρωπαϊκές αρχές

Από την πλευρά της Τράπεζα της Ελλάδος, η υποδιοικήτρια Χριστίνα Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη συντονισμό με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κλαούντια Μαρία Μπουχ, επισήμανε ότι σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος παραμένει κρίσιμη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, Dominique Laboureix, υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές παραμένουν σε συνεχή εγρήγορση, με στόχο τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προστασία των φορολογουμένων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

