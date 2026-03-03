Στουρνάρας: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις σε πληθωρισμό και ανάπτυξη

Την ανάγκη ευελιξίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις αποφάσεις για τα επιτόκια επισήμανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Γιάννης Στουρνάρας, σε δηλώσεις του στο Reuters.

Όπως ανέφερε, η ένοπλη αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, η οποία επεκτείνεται και σε άλλες χώρες, δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς τις οικονομικές προοπτικές. Κατά την εκτίμησή του, ενδέχεται να ενισχυθούν οι πληθωριστικές πιέσεις και να επιβαρυνθεί περαιτέρω ο ήδη χαμηλός ρυθμός μεγέθυνσης της ευρωπαϊκής οικονομίας, κυρίως μέσω της ανόδου των τιμών της ενέργειας και των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα βασικών προϊόντων.

Ο κ. Στουρνάρας διευκρίνισε ότι η ένταση και η χρονική διάρκεια των εξελίξεων θα καθορίσουν και το μέγεθος των επιπτώσεων. Μια παρατεταμένη κρίση, σημείωσε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως είναι πρόωρο να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.

Σε τηλεφωνική του παρέμβαση ανέφερε ότι σε περίπτωση άμεσης έναρξης διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να υπάρξει αποκλιμάκωση, ενώ η συνέχιση των εχθροπραξιών θα διατηρούσε ανοδικές πιέσεις στις τιμές. Για τον λόγο αυτό, τόνισε πως η νομισματική πολιτική πρέπει να παραμείνει προσεκτική και προσαρμοστική.

Στάση αναμονής

Σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, η κεντρική τράπεζα δεν θα πρέπει στην παρούσα φάση να μεταβάλει τις βασικές παραμέτρους της πολιτικής της, αλλά να παρακολουθεί στενά τα δεδομένα. Όπως εξήγησε, ο αντίκτυπος τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην παραγωγή θα εξαρτηθεί από το εύρος και τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Χαρακτήρισε την κατάσταση ως ακόμη ένα σοβαρό σοκ από την πλευρά της προσφοράς για την οικονομία της ευρωζώνης, η οποία τα προηγούμενα χρόνια έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και με τις συνέπειες των εμπορικών δασμών των Ηνωμένων Πολιτειών.

