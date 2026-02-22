Στουρνάρας: «Η πορεία της οικονομίας δεν εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο»

Παρότι η ναυτιλία εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το 7% του ελληνικού ΑΕΠ, ο Στουρνάρας απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι ο κλάδος αποτελεί θεμέλιο της ανάπτυξης.

Στουρνάρας: «Η πορεία της οικονομίας δεν εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο»
22 Φεβ. 2026 14:14
Pelop News

Η εντυπωσιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας δεν στηρίζεται στην εξυπηρέτηση της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας σε συνέντευξή του στο Politico, εν μέσω κατηγοριών ότι η Αθήνα προστατεύει τα εθνικά της οικονομικά συμφέροντα μπλοκάροντας μια ευρωπαϊκή απαγόρευση παροχής υπηρεσιών σε πλοία που μεταφέρουν ρωσικό αργό πετρέλαιο.

Το μέτρο αποτελεί κεντρικό στοιχείο του νέου πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της πολεμικής οικονομίας της Μόσχας, καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια. Στις Βρυξέλλες, διαπραγματευτές επισημαίνουν την Ελλάδα και τη Μάλτα ως τις βασικές χώρες που διατηρούν επιφυλάξεις για την απαγόρευση θαλάσσιων υπηρεσιών, την ώρα που επιχειρείται συμφωνία πριν από την προγραμματισμένη παρουσίαση του πακέτου.

Η ναυτιλία και η πραγματική εικόνα της οικονομίας

Παρότι η ναυτιλία εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το 7% του ελληνικού ΑΕΠ, ο Στουρνάρας απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι ο κλάδος — πόσω μάλλον η ναυτιλία που σχετίζεται με τη Ρωσία — αποτελεί θεμέλιο της ανάπτυξης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:35 Φόρμουλα 1: Νέοι αγώνες και αλλαγές στο νέο πρωτάθλημα
14:14 Στουρνάρας: «Η πορεία της οικονομίας δεν εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο»
14:02 Τρεις συνταγές για να φτιάξεις εύκολη λαγάνα
13:51 Στην ακριβότερη κλινική της Ζυρίχης η Σάρα Φέργκιουσον μετά τα αρχεία Επστάιν
13:42 Τσουκαλάς: «Ψέματα και ανακρίβειες από τον Μητσοτάκη»
13:32 Καραβίας: “Μπράβο στους παίκτες μου, κάθε παιχνίδι είναι τελικός”
13:22 Διέξοδο στους μακροχρόνια ανέργους από την ΔΥΠΑ για συνταξιοδοτηση, δείτε ποιους αφορά
13:14 Το Ιράν ετοιμάζεται για την επίθεση, οι οδηγίες Χαμεινεϊ
13:05 Στην Κρήτη και ο Παναγιώτης Λυκούδης
12:59 Η ΑΕΚ τέταρτο φαβορί για την κατάκτηση του conference league
12:49 Αγκίστρι: Ο πευκόφυτος “παράδεισος”
12:39 Βελούχι: Συνεχίζονται οι έρευνες, παρατείνεται η αγωνία
12:29 Πάτρα: Χειροπέδες της ΕΛ.ΑΣ. σε «ποντικό», εξιχνιάστηκαν οκτώ περιπτώσεις
12:19 Στρατιωτική θητεία: Ολες οι αλλαγές στους νέους οπλίτες, στα 100 ευρώ η αποζημίωση στην παραμεθόριο
12:09 Ευχές και βραβεύσεις στην πίτα της Νάπολι Πατρών
11:59 Πάτρα: Ξεκίνησε η μεγάλη παρέλαση, 50.000 καρναβαλιστές σκορπίζουν χαρά και κέφι ΦΩΤΟ Δείτε LIVE
11:49 Ιράν: Σοκάρουν οι καταγγελίες για βιασμούς γυναικών
11:39 Αίγιο: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την σύλληψη άνδρα που πυροβόλησε 4 ανήλικους
11:29 Πάτρα: Ο Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε 223 περιστατικά στο καρναβάλι
11:19 Κουνδουράκης: «Εχουμε στοχεύσει τα παιχνίδια με ΟΦΘ και Λάρισα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ