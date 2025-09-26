Στους 14 οι νεκροί στο Περού από σύγκρουση βαν με νταλίκα

Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιφέρεια Μοκέγουα, στο νότιο Περού.

Στους 14 οι νεκροί στο Περού από σύγκρουση βαν με νταλίκα
26 Σεπ. 2025 8:16
Pelop News

Στους 14 οι νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιφέρεια Μοκέγουα, στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Πέμπτη 25/09/2025.

«Συνολικά 14 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και τέσσερις τραυματίστηκαν» όταν ένα μίνι βαν συγκρούστηκε με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα, ανέφερε η αστυνομία.

Μεταξύ των νεκρών είναι τρεις Βολιβιανοί.

Σύμφωνα με περουβιανά μέσα ενημέρωσης, στο μίνι βαν επέβαιναν μέλη μιας μπάντας με προορισμό την Κανταράβε, στην περιφέρεια Τάκνα, όπου θα συμμετείχε σε φεστιβάλ στο πλαίσιο θρησκευτικής πανήγυρης.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στο Περού και στην πλειονότητά τους αποδίδονται στην ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, στην κακή κατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου, στην έλλειψη σήμανσης, καθώς και στην ατιμωρησία παραβατών του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με δεδομένα της περουβιανής αστυνομίας, το 2024 χάθηκαν 3.173 ανθρώπινες ζωές στους δρόμους της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ
