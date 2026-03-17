Στους δήμους 50 εκατ. ευρώ για πυροπροστασία το 2026 – Αυξημένη κατά 25% η χρηματοδότηση

Με ενισχυμένο προϋπολογισμό σε σχέση με πέρυσι, το υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει πόρους σε δήμους και συνδέσμους τους για παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου.

17 Μαρ. 2026 15:48
Pelop News

Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ διαθέτει το υπουργείο Εσωτερικών προς τους δήμους της χώρας και τους συνδέσμους τους για δράσεις πυροπροστασίας μέσα στο 2026, με το ποσό να είναι αυξημένο κατά 10 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 25%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Θόδωρου Λιβάνιου, κατανέμονται 47,5 εκατ. ευρώ στους 332 δήμους της χώρας, ενώ επιπλέον 2,5 εκατ. ευρώ διατίθενται στους συνδέσμους των δήμων. Οι πόροι αυτοί προορίζονται αποκλειστικά για παρεμβάσεις που σχετίζονται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Μέσω της συγκεκριμένης χρηματοδότησης, οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε σειρά ενεργειών για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς, αλλά και για την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας.

Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν περιλαμβάνονται:

  • προληπτικοί καθαρισμοί βλάστησης σε περιοχές αυξημένης προστασίας, όπως άλση, πάρκα και κατασκηνώσεις,
  • απομάκρυνση υπολειμμάτων καθαρισμού από οικόπεδα και άλλους ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου πόλης ή οικισμών,
  • παρεμβάσεις καθαρισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, κυρίως στις ζώνες όπου γειτνιάζουν δασικές εκτάσεις με πόλεις και οικισμούς,
  • συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου,
  • προληπτικά μέτρα σε χώρους ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων,
  • στήριξη εθελοντικών δράσεων,
  • προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού, όπως βυτιοφόρα, γεννήτριες και ασύρματοι,
  • κάλυψη λειτουργικών δαπανών, μεταξύ άλλων για καύσιμα και υπερωρίες προσωπικού,
  • καθώς και μίσθωση οχημάτων ή μηχανημάτων, όπου απαιτείται για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης ή της διαχείρισης έκτακτων αναγκών.

Η αυξημένη φετινή χρηματοδότηση έρχεται να ενισχύσει τον σχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιπυρική περίοδο, σε μια περίοδο όπου η πρόληψη και η άμεση κινητοποίηση θεωρούνται κρίσιμοι παράγοντες για τον περιορισμό των κινδύνων.

