Στους «Προδότες» η Αχαιή Σία Καρβελά!

Στο νέο παιχνίδι στρατηγικής και μυστηρίου του Αντ1 «Οι Προδότες» που κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 21:00 συμμετέχει η Αιγιώτισσα Σία Καρβελά.

Η 26χρονη Baby sitter και Security, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό who is who, έρχεται από το Αίγιο και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στη γραμματειακή υποστήριξη. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει διάφορες δουλειές, ενώ παράλληλα, προσπαθεί να φτιάξει τη δική της επιχείρηση με καλλυντικά προσώπου. Της αρέσει να μαγειρεύει, να πηγαίνει εκδρομές, να κάνει πεζοπορίες, αλλά και να περιποιείται την εξωτερική της εμφάνιση. Της αρέσει, όμως, να τρέχει ερασιτεχνικά σε πίστες με αυτοκίνητα και να τα μαστορεύει. Το ψέμα δεν της αρέσει, αλλά για τις ανάγκες του παιχνιδιού θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί.

«Οι Προδότες» είναι ένα διεθνές format που έχει εκατομμύρια φανατικούς τηλεθεατές σε 22 χώρες, μάλιστα πρόσφατα απέσπασε δύο βραβεία BAFTA από τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αντ1, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης αναλαμβάνει την παρουσίαση του παιχνιδιού.