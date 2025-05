Στουτγάρδη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, τουλάχιστον 6 οι τραυματίες

Στη Στουτγάρδη αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με την αστυνομία την Παρασκευή.

Ο οδηγός του οχήματος – ένα SUV – συνελήφθη, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, αναφέρει η Deutsche Welle. Η εφημερίδα Bild αναφέρεται σε τουλάχιστον 6 τραυματίες, ωστόσο, ο αριθμός δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από τις Αρχές. Η επιχείρηση συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης.

Multiple people injured after a person drove car into group in Olgaeck area of Stuttgart, Germany pic.twitter.com/qT7KdDAaDQ

