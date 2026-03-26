Super League: Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Άρη

Σχεδόν όλοι οι “μεγάλοι” της Super League τιμωρήθηκαν από το πειθαρχικό όργανο του πρωταθλήματος, για τη συμπεριφορά των οπαδών τους στην 26η αγωνιστική, αφού η λίγκα ανακοίνωσε πρόστιμα για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Άρη.

Πιο συγκεκριμένα, το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League τιμώρησε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Άρη, με μικρά πρόστιμα για παραβάσεις που αφορούν τους οπαδούς τους, ενώ απαλλάχθηκε η ΑΕΛ Novibet, που ήταν επίσης κατηγορούμενη.

Η ανακοίνωση της Super League

“Αρ. Απόφ. 105/26-3-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την 2η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την 1η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). (αγώνας της 22-3-2026 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

Αρ. Απόφ. 103/26-3-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). (αγώνας της 22-3-2026 με την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR)

Αρ. Απόφ. 106/26-3-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ. (αγώνας της 22-3-2026 με την ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET)

Αρ. Απόφ. 104/26-3-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την 1η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την 2η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ τη χρηματική ποινή των πεντακοσίων (500,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). (αγώνας της 22-3-2026 με την ΠΑΕ ΟΦΗ)

Αρ. Απόφ. 107/26-3-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. (αγώνας της 22-3-2026 με την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



