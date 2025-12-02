Συμπληρώνεται ο χάρτης των Δικηγορικών Συλλόγων: Βγήκαν τα ΔΣ, μένουν οι πρόεδροι – Τα μέλη που εκλέγονται σε Πάτρα, Αιγιάλεια, Καλάβρυτα

Εγινε γνωστή η 14άδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών – Το παζλ θα συμπληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή με την εκλογή προέδρου

Συμπληρώνεται ο χάρτης των Δικηγορικών Συλλόγων: Βγήκαν τα ΔΣ, μένουν οι πρόεδροι - Τα μέλη που εκλέγονται σε Πάτρα, Αιγιάλεια, Καλάβρυτα
02 Δεκ. 2025 14:00
Pelop News

Ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών;

Η απάντηση θα δοθεί την Κυριακή στον β΄ γύρο των εκλογών για την προεδρεία του Συλλόγου, με τους Θεοφάνη Παπαναγιωτάκη και Παναγιώτη Μεταξά να προκρίνονται στις δεύτερες κάλπες, καθώς προηγήθηκαν στις προτιμήσεις των μελών (σε σύνολο 593 ψηφισάντων, ο πρώτος έλαβε 180 ψήφους και ο δεύτερος 126).

Το σίγουρο είναι ότι εξελέγησαν τα υπόλοιπα 14 μέλη της νέας διοίκησης, τα οποία είναι με σειρά σταυρών οι εξής: Κωνσταντίνος Κωστάκος, Κωνσταντίνος Τσούκαλης, Παναγιώτης Κολλιόπουλος, Αλέξης Φλογεράς, Ξανθίππη Παπανικολάου, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Μαρία-Ελένη Διαμαντοπούλου, Τιμολέων Γριμάνης, Μαριάνθη Νέγκα, Μαρία Στέφου, Απόστολος Κυριαζής, Αλέξανδρα Σκουτέρη, Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Δήμητρα Κουνινιώτη.

Για την ιστορία, για την ανάδειξη του νέου ΔΣ ψήφισαν 593 μέλη, ενώ τα έγκυρα ήταν 589 και βρέθηκαν και 4 άκυρα και κανένα λευκό.

Συμπληρώνεται ο χάρτης των Δικηγορικών Συλλόγων: Βγήκαν τα ΔΣ, μένουν οι πρόεδροι - Τα μέλη που εκλέγονται σε Πάτρα, Αιγιάλεια, Καλάβρυτα

Στιγμιότυπο από την ψηφοφορία στον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών

Οπως γράψαμε και χθες, οι εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών αποκτούν μορφή εκλογής-σταθμού, καθώς η νέα διοίκηση θα κληθεί να διαχειριστεί όχι μόνο τη θεσμική συνέχεια, αλλά και την ανασυγκρότηση και προώθηση για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων για τον κλάδο. Να σημειωθεί, επίσης, ότι η μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές δεν πέρασε απαρατήρητη και όπως σχολίαζαν τα μέλη κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ο μεγάλος αριθμός υποψηφίων προέδρων προσέδωσε μεγάλο ενδιαφέρον στη διαδικασία.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου, εκεί όπου η απόλυτη ισοπαλία μεταξύ των Γιώργου Μπέσκου και Απόστολου Χριστόπουλου στους 25 σταυρούς, οδηγεί σε κάλπες β΄ γύρου, υποψήφιοι για μέλη ήταν οι Αποστόλης Ζεντέφης, Σεμίνα Μπολοβίνη, Εύη Παπαδοπούλου και Χρήστος Φραντζής. Από τους παραπάνω δεν εκλέγεται η Σεμίνα Μπολοβίνη, καθώς επίσης και ο Αλέξανδρος Μανωλόπουλος, ο οποίος ήρθε τρίτος στην ψηφοφορία για πρόεδρος. Παράλληλα, τη δεύτερη θέση θα λάβει αυτός που δεν θα εκλεγεί πρόεδρος, μεταξύ Μπέσκου και Χριστόπουλου.

Τέλος, στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαβρύτων, εκεί όπου υπήρξε αλλαγή σελίδας, με τη νίκη της (αντιδημάρχου του Δήμου Αιγιαλείας) Μαρίας Σταυροπούλους επί του Παναγιώτη Κουρή, νέοι σύμβουλοι εκλέχθηκαν ο Γεώργιος Πέντζιας και ο Σταύρος Σταυρόπουλος. Συγκεκριμένα, ο Γεώργιος Πέντζιας συγκέντρωσε το 69,23% των 13 εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου και ο Σταύρος Σταυρόπουλος πήρε ποσοστό 53,85%.

Συμπληρώνεται ο χάρτης των Δικηγορικών Συλλόγων: Βγήκαν τα ΔΣ, μένουν οι πρόεδροι - Τα μέλη που εκλέγονται σε Πάτρα, Αιγιάλεια, Καλάβρυτα

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Απολογισμός του 4ου UP Festival του Πανεπιστημίου Πατρών: Κατέκτησε φοιτητές και τοπική κοινωνία
14:59 Δήμητρα Ματσούκα: Καταδικάστηκε σε 8 μήνες με αναστολή για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
14:53 Στο πλευρό των παραγωγών ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος
14:52 Βρυξέλλες: Συνελήφθη η Φεντερίκα Μογκερίνι για έρευνα απάτης με κοινοτικά κονδύλια – Εφόδοι σε EEAS και Κολλέγιο της Ευρώπης
14:49 48ωρη απεργία ταξί: Κατασκήνωση έξω από το Υπουργείο Μεταφορών και προειδοποίηση για κλιμάκωση
14:45 Πήλιο: Πέθανε και το τελευταίο κουτάβι που είχε διασωθεί μετά την ρίψη σε γκρεμό
14:41 Ελευσίνα: 14χρονος συνελήφθη με κλεμμένο δίκυκλο μετά από καταδίωξη
14:38 Ζάκυνθος: Αλλοδαπός πιάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών – Είχε κοκαΐνη και κάνναβη
14:33 Παπαστεργίου: Νέο σύστημα καμερών με άμεση ειδοποίηση στον οδηγό και ψηφιακές κλήσεις
14:28 Κυψέλη: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 13χρονου Μοχαμάντ Σινό – Ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
14:23 Πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής συνελήφθη για απόπειρα βιασμού σε αεροδρόμιο του Λονδίνου
14:22 Ανάβυσσος: Μοτοσικλέτα «καρφώθηκε» σε αυτοκίνητο και έμεινε όρθια – Το ασυνήθιστο τροχαίο που τράβηξε τα βλέμματα ΦΩΤΟ
14:15 Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 16χρονο μετά από καταδίωξη – Στο αυτόφωρο και ο πατέρας του
14:10 Ξανακλείνουν οι αγρότες τα σύνορα στους Ευζώνους -Ενίσχυση του μπλόκου με πάνω από 150 τρακτέρ
14:08 Στο Αγρίνιο η ταφή του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα – «Ασχολούμαι μόνο με τον άγγελό μου», λέει ο πατέρας του
14:04 Σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα: Κατασχέθηκαν ποσότητες κρυσταλλικής ουσίας, κάνναβης και LSD
14:00 Συμπληρώνεται ο χάρτης των Δικηγορικών Συλλόγων: Βγήκαν τα ΔΣ, μένουν οι πρόεδροι – Τα μέλη που εκλέγονται σε Πάτρα, Αιγιάλεια, Καλάβρυτα
13:54 Τρία άτομα τραυματίες μετά από πρόσκρουση σε κολόνα στην Πειραιώς ΦΩΤΟ
13:49 Αντιδράσεις στην Ιταλία: Έφτιαξαν παγοδρόμιο γύρω από το άγαλμα του Παβαρότι ΒΙΝΤΕΟ
13:46 Ελεύθερος με όρους ο 39χρονος ταξιτζής για το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ