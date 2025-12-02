Συμπληρώνεται ο χάρτης των Δικηγορικών Συλλόγων: Βγήκαν τα ΔΣ, μένουν οι πρόεδροι – Τα μέλη που εκλέγονται σε Πάτρα, Αιγιάλεια, Καλάβρυτα

Ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών;

Η απάντηση θα δοθεί την Κυριακή στον β΄ γύρο των εκλογών για την προεδρεία του Συλλόγου, με τους Θεοφάνη Παπαναγιωτάκη και Παναγιώτη Μεταξά να προκρίνονται στις δεύτερες κάλπες, καθώς προηγήθηκαν στις προτιμήσεις των μελών (σε σύνολο 593 ψηφισάντων, ο πρώτος έλαβε 180 ψήφους και ο δεύτερος 126).

Το σίγουρο είναι ότι εξελέγησαν τα υπόλοιπα 14 μέλη της νέας διοίκησης, τα οποία είναι με σειρά σταυρών οι εξής: Κωνσταντίνος Κωστάκος, Κωνσταντίνος Τσούκαλης, Παναγιώτης Κολλιόπουλος, Αλέξης Φλογεράς, Ξανθίππη Παπανικολάου, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Μαρία-Ελένη Διαμαντοπούλου, Τιμολέων Γριμάνης, Μαριάνθη Νέγκα, Μαρία Στέφου, Απόστολος Κυριαζής, Αλέξανδρα Σκουτέρη, Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Δήμητρα Κουνινιώτη.

Για την ιστορία, για την ανάδειξη του νέου ΔΣ ψήφισαν 593 μέλη, ενώ τα έγκυρα ήταν 589 και βρέθηκαν και 4 άκυρα και κανένα λευκό.

Οπως γράψαμε και χθες, οι εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών αποκτούν μορφή εκλογής-σταθμού, καθώς η νέα διοίκηση θα κληθεί να διαχειριστεί όχι μόνο τη θεσμική συνέχεια, αλλά και την ανασυγκρότηση και προώθηση για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων για τον κλάδο. Να σημειωθεί, επίσης, ότι η μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές δεν πέρασε απαρατήρητη και όπως σχολίαζαν τα μέλη κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ο μεγάλος αριθμός υποψηφίων προέδρων προσέδωσε μεγάλο ενδιαφέρον στη διαδικασία.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου, εκεί όπου η απόλυτη ισοπαλία μεταξύ των Γιώργου Μπέσκου και Απόστολου Χριστόπουλου στους 25 σταυρούς, οδηγεί σε κάλπες β΄ γύρου, υποψήφιοι για μέλη ήταν οι Αποστόλης Ζεντέφης, Σεμίνα Μπολοβίνη, Εύη Παπαδοπούλου και Χρήστος Φραντζής. Από τους παραπάνω δεν εκλέγεται η Σεμίνα Μπολοβίνη, καθώς επίσης και ο Αλέξανδρος Μανωλόπουλος, ο οποίος ήρθε τρίτος στην ψηφοφορία για πρόεδρος. Παράλληλα, τη δεύτερη θέση θα λάβει αυτός που δεν θα εκλεγεί πρόεδρος, μεταξύ Μπέσκου και Χριστόπουλου.

Τέλος, στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαβρύτων, εκεί όπου υπήρξε αλλαγή σελίδας, με τη νίκη της (αντιδημάρχου του Δήμου Αιγιαλείας) Μαρίας Σταυροπούλους επί του Παναγιώτη Κουρή, νέοι σύμβουλοι εκλέχθηκαν ο Γεώργιος Πέντζιας και ο Σταύρος Σταυρόπουλος. Συγκεκριμένα, ο Γεώργιος Πέντζιας συγκέντρωσε το 69,23% των 13 εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου και ο Σταύρος Σταυρόπουλος πήρε ποσοστό 53,85%.

