«Συγχαρητήρια» Μπάιντεν σε Ερντογάν – Όσα είπαν στην τηλεφωνική τους επικοινωνία

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος Ερντογάν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν μετά την επανεκλογή του πρώτου στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, «στην τηλεφωνική τους επικοινωνία οι δύο άνδρες συμφώνησαν να προωθήσουν τις σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ σε κάθε τομέα».

«Ανυπομονώ να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί ως Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ σε διμερή ζητήματα και κοινές παγκόσμιες προκλήσεις», έγραψε ο Μπάιντεν και εξέφρασε τα Συγχαρητήριά του στο twitter.

Congratulations to President Recep Tayyip Erdogan of Türkiye on his re-election.

I look forward to continuing to work together as NATO Allies on bilateral issues and shared global challenges.

— President Biden (@POTUS) May 28, 2023