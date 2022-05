Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Τις εγκάρδιες ευχές του έστειλε ο πρωθυπουργός στον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sheikh Mohamed Bin Zayed. Σε ανάρτηση του στο twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν στενό φίλο της Ελλάδας. «Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου κάθε επιτυχία στις νέες υψηλές αρμοδιότητες του, για το όφελος της χώρας, του λαού και της περιοχής».

Warmest congratulations to Sheikh @MohamedBinZayed, a close friend of Greece, on his election as President of the UAE. I wish him from my heart, every success in his new high duties, for the benefit of his country, his people and the region.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 14, 2022