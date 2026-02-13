Συγχαρητήρια ΝΕΠ στον Γρηγόρη Τσίγκα για την πανελλήνια διάκριση

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΕΠ έχει ως εξής:

«Η διοίκηση και η μεγάλη «οικογένεια» της ΝΕΠ εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στον υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού της γυναικείας ομάδας πόλο του συλλόγου Γρηγόρη Τσίγκα για την εκλογή του στη θέση του αντιπροέδρου της Ομάδας Εργασίας Επεμβατικής Καρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Είναι μια ακόμη διάκριση για τον ίδιον και φυσικά έμμεσα και για τον σύλλογό μας, καθώς ένα μέλος του εκλέγεται σε μια τόση σημαντική θέση. Πολλά μπράβο!».

