Συγχαρητήρια της Νέας Αριστεράς Αχαΐας στον Πέλοπα Πάτρας για την πρωτιά στο Πανελλήνιο Άρσης Βαρών

Τα συγχαρητήριά της στον Πέλοπα Πάτρας για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Νέων Γυναικών απευθύνει η Επιτροπή Αθλητισμού της Νέας Αριστεράς Αχαΐας, αναδεικνύοντας τη σημασία της συστηματικής δουλειάς και της συλλογικής προσπάθειας.

Συγχαρητήρια της Νέας Αριστεράς Αχαΐας στον Πέλοπα Πάτρας για την πρωτιά στο Πανελλήνιο Άρσης Βαρών
18 Δεκ. 2025 13:21
Pelop News

Την πρώτη θέση που κατέκτησε ο Πέλοπας Πάτρας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Νέων Γυναικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή της η Επιτροπή Αθλητισμού της Νέας Αριστεράς Αχαΐας, εκφράζοντας τα θερμά της συγχαρητήρια σε αθλήτριες, προπονητές και παράγοντες του συλλόγου.

Όπως επισημαίνεται, η επιτυχία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της αθόρυβης αλλά ουσιαστικής δουλειάς των προπονητών Γιώργου Μιχαλόπουλου και Νίκου Τρυπαναγνωστόπουλου, καθώς και της προσπάθειας των αθλητριών που οδήγησαν μια πατραϊκή ομάδα στην κορυφή ενός ιδιαίτερα απαιτητικού αθλήματος.

Η Επιτροπή Αθλητισμού της Νέας Αριστεράς Αχαΐας τονίζει ότι τέτοιες διακρίσεις αναδεικνύουν τη δυναμική του ερασιτεχνικού αθλητισμού στην περιοχή και αποδεικνύουν πως με συνέπεια, στήριξη και σωστό σχεδιασμό μπορούν να επιτευχθούν κορυφαία αποτελέσματα σε πανελλήνιο επίπεδο.

Με την ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά Αχαΐας εύχεται ανάλογες επιτυχίες και στο μέλλον, επισημαίνοντας τη σημασία της έμπρακτης ενίσχυσης των συλλόγων και των αθλητών που κρατούν ζωντανό τον αθλητισμό στην Πάτρα και την Αχαΐα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:53 Δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Καταπέλτης» η κατάθεση του βασικού αυτόπτη μάρτυρα, λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου
14:46 Αλεξανδρούπολη: Προθεσμία έως την Τρίτη ζήτησε η μητέρα του 3χρονου παιδιού που μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο
14:45 Πάτρα: Με κοκαΐνη και κάνναβη συνελήφθησαν δύο άνδρες
14:40 Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας γυναικών από τη Λατινική Αμερική – 15 συλλήψεις
14:36 Φάμελλος για ΕΛΤΑ: «Προσβολή της Βουλής και καραμπινάτο σκάνδαλο της ΝΔ»
14:33 Μπήκαν αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς – 26 εκατ. σε όλη τη χώρα, σχεδόν 1 εκατ. στην Αχαΐα
14:30 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Προφυλακίστηκε 54χρονος λογιστής μετά από νέα στοιχεία
14:30 Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο άνδρες που κουβαλούσαν μαχαίρια
14:22 Όλη η μήνυση του τραγουδιστή κατά του Γιώργου Μαζωνάκη: «Με ρωτούσε αν θέλω καριέρα κάνοντας χυδαίες χειρονομίες»
14:10 ΖΩΝΤΑΝΑ Η φρεγάτα «Κίμων» υψώνει την ελληνική σημαία στη Λοριάν – Η αρχή της νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό
14:09 Πάτρα: Έξι συλλήψεις για ρευματοκλοπή – Τους εντόπισε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ
14:07 Στην Πάτρα ο Γιάννης Οικονομίδης – Αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του ΕΑΠ
14:00 Ο Αλέξης Τσίπρας επιβεβαίωσε και στην Πάτρα ότι είναι σε φάση προεργασίας: Έχει δρόμο ακόμα για την Ιθάκη
13:52 Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης έδωσε το «πράσινο φως» για το λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ
13:46 ΕΚΑΜΕ Αιγίου: «Η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να είναι επιλογή αλλά υποχρέωση.»
13:45 Σκέρτσος κατά Κωνσταντοπούλου: «Χυδαία στοχοποίηση της συζύγου μου – Ανακυκλώνει συνειδητά συκοφαντίες»
13:41 Μαρινάκης για την επίθεση Παππά σε δημοσιογράφο: «Να δώσει απαντήσεις και ο Αλέξης Τσίπρας»
13:37 Άργος: Σκύλος βρέθηκε παγιδευμένος σε ανοιχτό τάφο – Καταγγελίες για ανθρώπινη παρέμβαση ΦΩΤΟ
13:25 Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου: «Προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού»
13:21 Συγχαρητήρια της Νέας Αριστεράς Αχαΐας στον Πέλοπα Πάτρας για την πρωτιά στο Πανελλήνιο Άρσης Βαρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ