Συγχαρητήρια της Νέας Αριστεράς Αχαΐας στον Πέλοπα Πάτρας για την πρωτιά στο Πανελλήνιο Άρσης Βαρών

Την πρώτη θέση που κατέκτησε ο Πέλοπας Πάτρας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Νέων Γυναικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή της η Επιτροπή Αθλητισμού της Νέας Αριστεράς Αχαΐας, εκφράζοντας τα θερμά της συγχαρητήρια σε αθλήτριες, προπονητές και παράγοντες του συλλόγου.

Όπως επισημαίνεται, η επιτυχία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της αθόρυβης αλλά ουσιαστικής δουλειάς των προπονητών Γιώργου Μιχαλόπουλου και Νίκου Τρυπαναγνωστόπουλου, καθώς και της προσπάθειας των αθλητριών που οδήγησαν μια πατραϊκή ομάδα στην κορυφή ενός ιδιαίτερα απαιτητικού αθλήματος.

Η Επιτροπή Αθλητισμού της Νέας Αριστεράς Αχαΐας τονίζει ότι τέτοιες διακρίσεις αναδεικνύουν τη δυναμική του ερασιτεχνικού αθλητισμού στην περιοχή και αποδεικνύουν πως με συνέπεια, στήριξη και σωστό σχεδιασμό μπορούν να επιτευχθούν κορυφαία αποτελέσματα σε πανελλήνιο επίπεδο.

Με την ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά Αχαΐας εύχεται ανάλογες επιτυχίες και στο μέλλον, επισημαίνοντας τη σημασία της έμπρακτης ενίσχυσης των συλλόγων και των αθλητών που κρατούν ζωντανό τον αθλητισμό στην Πάτρα και την Αχαΐα.

