Συγκινεί η χαροκαμένη μάνα της 35χρονης λεχώνας από την Πάτρα

«Το κορίτσι μου γέννησε στις 22 Ιανουαρίου, στις 8 το βράδυ. Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου, τίποτα. Καλά είμαστε, εξετάσεις πριν κάνουμε τη γέννα είχαμε κάνει όλες τις εξετάσεις, καρδιολογικές, τα πάντα. Τι συνέβη δεν ξέρω και εγώ, τι συνέβη», λέει συντετριμμένη η μητέρα της, 35χρονης Ευανθίας Αγγελοπούλου, απο την Πάτρα, που πέθανε ξαφνικά στην Αρτα λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Απέραντος πόνος για τον χαμό της 35χρονης Πατρινής νηπιαγωγού, η χαρά που μετατράπηκε σε τραγωδία

Οπως λέει: «Ήταν στο σπίτι της και θήλαζε το μωρό. Όλη την πρώτη περίοδο ήμουνα εκεί. Είπα να ’ρθω στο σπίτι μου αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν και ο άντρας της, να ξεκουραστώ και εγώ λίγο. Έφυγα η μαύρη, δεν είχα 24 ώρες που είχα φύγει από ’κει. Μια χαρά ήμαστε, ήμαστε ευτυχισμένες, ήμαστε χαρούμενες. Ήταν άγγελος το παιδί μου».

Συγκλονιστικές είναι και οι περιγραφές της για τη στιγμή της κατάρρευσης, παρουσία του γιατρού συζύγου της, ο οποίος προσπάθησε απεγνωσμένα να τη σώσει: «Παρών ήταν. Της πήρε το παιδί απ’ τα χέρια και όπως προχώρησε να πάει προς στην κουζίνα της, έπεσε. Πετάει το παιδί απάνω στο κρεβάτι γρήγορα γρήγορα και πάει να της κάνει αναζωογόνηση, να της φωνάζει. Καλέσανε ασθενοφόρο. Έξω ήταν αργά μάνα μου».

«Δυο γέννες, δυο, αυτά δεν είχαμε προβλήματα. Πριν 15 μέρες κάναμε καρδιολογικές, υπέρηχο, καρδιογράφημα. “Είσαι εντάξει, δεν θα πάθει κανείς τίποτα”, μας λέγανε» λέει η χαροκαμένη μάνα και προσθέτει «Το πρώτο της παιδάκι είναι τριών χρονών. Μου ζητάει τη μανούλα του, τι θα πούμε; Ήταν άγγελος το παιδί μου. Πάρα πολύ αγαπούσε τα παιδιά της, η ψυχή της. Μου έλεγε “μανούλα, δεν θα τ’ αφήσω, θα το θηλάσω όσο μπορέσω”».

Για τον σύζυγο της άτυχης 35χρονης, η μητέρα λέει με σπασμένη φωνή: «Αχ τι να κάνει ο μαύρος. Μου πήραν το κομμάτι της ζωής του λέει, του πήρανε το κομμάτι. Ήταν μια χαρούμενη οικογένεια, δεν μπορείτε να φανταστείτε».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



