Συγκίνησε το Μεσολόγγι ο τυφλός μαθητής που κράτησε τη σημαία στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της φετινής παρέλασης στο Μεσολόγγι χάρισε ο Γιάννης Παπαθανασίου, μαθητής του Γυμνασίου Γαβαλούς, που παρέλασε ως σημαιοφόρος του σχολείου του. Η παρουσία του προκάλεσε συγκίνηση και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κόσμου.

24 Μαρ. 2026 11:29
Pelop News

Μια ξεχωριστή εικόνα, γεμάτη συμβολισμό και δύναμη, ανέδειξε η μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Μεσολόγγι για την 25η Μαρτίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο.

Το Γυμνάσιο Γαβαλούς συμμετείχε στην παρέλαση με σημαιοφόρο τον μαθητή της Γ’ τάξης Γιάννη Παπαθανασίου, ο οποίος έχει ολική απώλεια όρασης. Η παρουσία του στην κορυφή του τμήματος του σχολείου του προκάλεσε έντονη συγκίνηση, με τους χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο Μεσολόγγι να τον χειροκροτούν θερμά.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Γιάννης Παπαθανασίου κρατούσε τη σημαία. Είχε προηγηθεί και η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, όπου επίσης είχε αναλάβει τον ίδιο ρόλο, εκπροσωπώντας το σχολείο του με τον ίδιο τρόπο.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση είχε εξηγήσει πως η επιλογή του ως σημαιοφόρου δεν έγινε συμβολικά, αλλά βάσει της επίδοσής του στο σχολείο. Όπως είχε πει, η σημαία τού απονεμήθηκε επειδή είχε τον υψηλότερο βαθμό στην τάξη του, σημειώνοντας μέσο όρο 19,7. Ο ίδιος είχε περιγράψει εκείνη τη στιγμή ως ιδιαίτερα χαρούμενη, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν για τον ίδιο η ανακοίνωση της επιλογής του.

Η φετινή παρέλαση στο Μεσολόγγι είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς για πρώτη φορά η μεγάλη μαθητική και στρατιωτική διοργάνωση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες νωρίτερα, ενταγμένη στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Έξοδο. Στην τελετή συμμετείχαν πολιτικά και στρατιωτικά τμήματα, ενώ το «παρών» έδωσε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία του Γιάννη Παπαθανασίου ξεχώρισε και έδωσε στην παρέλαση μια ανθρώπινη διάσταση που δεν πέρασε απαρατήρητη, μετατρέποντας τη στιγμή του σε μία από τις πιο συγκινητικές εικόνες της ημέρας.

Φωτογραφία: Nikos Papalexis / Facebook

