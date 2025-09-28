Συγκινητικές στιγμές στο Σύνταγμα με δρομείς να χαιρετούν τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι – Κινητοποιήσεις το απόγευμα

Τη στήριξη τους στον Πάνο Ρούτσι εκφράζουν δρομείς που συμμετέχουν στον αγώνα “Greece Race for the Cure” που είναι σε εξέλιξη από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας.

Πολλοί είναι εκείνοι που σταματούν για λίγο στο Σύνταγμα για να του δώσουν το χέρι, να τον αγκαλιάσουν και να του εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Ο ίδιος φαίνεται στο φωτογραφικό υλικό να χειροκροτά όλους εκείνους που έχουν κατακλύσει το κέντρο παίρνοντας μέρος στον αγώνα-θεσμό ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

14η ημέρα την απεργία πείνας

O πατέρας που έχασε τον γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίζει για 14η ημέρα την απεργία πείνας. Αίτημα του κου Ρούτσι είναι να του δοθεί η άδεια εκταφής της σορού του γιου του, προκειμένου να διενεργηθούν τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις, καθώς και εξετάσεις DNA.

Την Παρασκευή (26/09), η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ενέκρινε το αίτημα εκταφής της σορού, μόνο για την ταυτοποίηση. Με το αίτημα του κου Ρούτσι να μη γίνεται πλήρως αποδεκτό, καθώς δεν εγκρίθηκε ο τοξικολογικός έλεγχος, ο ίδιος είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά του.

Όπως μετέδωσε το MEGA, η παθολόγος που τον παρακολουθεί ανέφερε ότι έχει χάσει περισσότερα κιλά από το αναμενόμενο για τις μέρες που πραγματοποιεί την απεργία πείνας. Και επίσης, επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας του ενώ δεν είναι ξαπλωμένος αλλά βρίσκεται σε διαρκή κίνηση, και επαφή με τον κόσμο.

Χειρδάρης: «Δεν βλέπω τον λόγο του να μην διερευνηθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι»

Ο ποινικολόγος Βασίλης Χειρδάρης υπογράμμισε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό: «Αποτελεί δικαίωμα να το ζητάει (σ.σ. το να γίνουν και τοξικολογικές στην σορό του γιου του, εκτός από εκταφή), κα θα έλεγα ότι αποτελεί υποχρέωση των Αρχών, να εξετάσουν το αίτημα. Το αίτημα πρέπει να έχει βάση ώστε να διερευνηθεί η στοιχειώδης βάση του και να ικανοποιηθεί. Δεν βλέπω τον λόγο να μην γίνει έρευνα.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος άρνησης λογικά, θεωρητικά υπάρχει λόγος άρνησης. Μπορεί να αρνηθεί ο εισαγγελέας ή το δικαστικό συμβούλιο ή οι ανακριτικές Αρχές. Το θέμα δεν είναι ότι μπορεί να αρνηθεί, το θέμα είναι γιατί να αρνηθεί από την στιγμή που υπάρχει ένας ισχυρισμός. Πρέπει να ερευνώνται όλοι οι ισχυρισμοί των συγγενών των θυμάτων, το λέει και το ευρ. δικαστήριο. Είναι εύλογο αυτό που ζητεί ο πατέρας και θεωρώ παράλογο το να μην αποφασίζουν και κάτι τέτοιο οι αρμόδιες αρχές (για τις τοξικολογικές). Το θέμα είναι πριν ξεκινήσει η δίκη να ολοκληρωθεί, διότι αν ξεκινήσει η δική θα πρέπει να ξαναγίνει η δίκη με καινούρια στοιχεία, με άλλα δεδομένα».

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι σε όλη τη χώρα

Συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα αλλά και σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 18.30.

Tο βασικό σύνθημα της συγκέντρωσης είναι «Οι ζωές τους κινδυνεύουν και η εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης τους σκοτώνει».

Στις συγκεντρώσεις ο κόσμος απαιτεί από την κυβέρνηση:

Να ικανοποιήσει το αίτημα για εκταφή των θυμάτων

Πραγματική έρευνα με τη συμμετοχή των οικογενειών

Τιμωρία όλων των υπευθύνων για το έγκλημα των Τεμπών

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



