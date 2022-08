Συγκλονίζουν οι εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Εντυπωσιακά στιγμιότυπα και καθηλωτικά βίντεο από την στιγμή της έκρηξης του ηφαιστείου στην Ισλανδία είδαν το φως της δημοσιότητας.

Η ηφαιστειακή έκρηξη σημειώθηκε την Πέμπτη στο βουνό Φάγκρανταλσφιαλ, στη νοτιοδυτική Ισλανδία, όπως ανακοίνωσε το Ισλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο.

Iceland’s newest volcano in Meradalir up-close 🌋

Yesterday was absolutely amazing, I was able to witness the birth of a new volcano only few meters from the main fissure. Met many amazing photographers on site and we enjoyed the view until sunset 👌🏼#icelandvolcano #meradalir pic.twitter.com/mii10aiKun

