Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών – Η Βενεζουέλα και το Διεθνές Δίκαιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών συγκροτήθηκε σε σώμα την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου δράσης και δημόσιας παρέμβασης.

Στην πρώτη του ανακοίνωση, το νέο Δ.Σ. επισημαίνει ότι οι διεθνείς εξελίξεις, στην Βενεζουέλα, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του Διεθνούς Δικαίου. Σημειώνει ότι η συνεχιζόμενη πολιτική και οικονομική κρίση στη χώρα, οι διεθνείς κυρώσεις και οι εντάσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων καθιστούν πιο επίκαιρο από ποτέ το ζήτημα του σεβασμού των κανόνων του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας των κρατών και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Συμβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση στη χώρα, όπου η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο και τμημάτων της αντιπολίτευσης, καθώς και η διεθνής πίεση από διάφορους παράγοντες, έχουν οδηγήσει σε μια παρατεταμένη κρίση που επηρεάζει σοβαρά τους πολίτες. Επισημαίνει ότι τέτοια φαινόμενα καταδεικνύουν τις δυσκολίες εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου όταν συγκρούονται συμφέροντα ισχυρών κρατών ή πολιτικών δυνάμεων.

«Δυστυχώς με την έναρξη του νέου έτους, προέκυψαν διεθνώς προβλήματα», αναφέρεται στην ανακοίνωση, «τα οποία δεν επιλύονται μόνο με την εφαρμογή νομικών κανόνων. Παρακολουθούμε με αγωνία τις εξελίξεις και ελπίζουμε ότι η λογική, ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων θα πρυτανεύσουν».

Η ανακοίνωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο Παναγιώτη Μεταξά και τον Γενικό Γραμματέα Κωνσταντίνο Τσούκαλη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών αναφέρει:

Δυστυχώς με την έναρξη του νέου έτους, προέκυψαν διεθνώς προβλήματα, τα οποία μόνο με την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου δεν έχουν να κάνουν.

Επαναλαμβάνεται ο νόμος των ισχυρών, χωρίς να μπορεί να κινηθεί κάποιος για την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, το οποίο αποτελεί τελικά το δίκαιο των εφήμερων, πλην όμως ισχυρών και όχι μόνον ηγετών.

Παρακολουθούμε με αγωνία τις εξελίξεις και ελπίζουμε να πρυτανεύσει η λογική στην ανθρωπότητα.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Μεταξάς Κωνσταντίνος Τσούκαλης

