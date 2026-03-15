«Συλλαλητήριο» στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό: Nα παρέμβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός

Οι «διαδηλωτές» ζητούν, επίσης, να μάθουν άμεσα πόσο θα είναι το χρονικό διάστημα για τις εργασίες στον Οδοντωτό…

15 Μαρ. 2026 15:19
Pelop News

Δύο ήταν τα βασικά αιτήματα στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε την Κυριακή το πρωί στο Διακοπτό, για το ξαφνικό λουκέτο που έβαλε ο ΟΣΕ στα δρομολόγια του τρένου.

Το πρώτο ήταν να ζητηθεί επίσημα από τον ΟΣΕ σαφές χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες που απαιτούνται, ώστε να ξέρουν πολίτες και επαγγελματίες στην περιοχή πόσους μήνες θα μείνει εκτός λειτουργίας ο Οδοντωτός.

Και το δεύτερο ήταν να ενημερωθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να παρέμβει ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες.

Υπήρξε οργή και αγανάκητη από τους συγκετρωμένους, αλλά και τους φορείς, ενώ στο τραπέζι έπεσαν και ακραίες λύσεις, όπως συμβολικός αποκλεισμός της Ολυμπίας Οδού.

Παρεμβάσεις έκαναν ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος, ο δήμαρχος Αιγιαλείας Τάκης Ανδριόπουλος, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής, ο Σύλλογος Φίλων Οδοντωτού και κάτοικοι.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:55 Συνάντηση Σακελλαρόπουλου με την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γαλλία, τι συζήτησαν
18:45 Υπουργός των ΗΠΑ: «Προσωρινή ταλαιπωρία στα στενά του Ορμουζ, τελειώνει ο πόλεμος»
18:35 ΠΑΣΟΚ: Μέχρι τις 20.00 παρατείνεται η ψηφοφορία
18:25 Ηττα του ΟΠΑΘΑ από τον Ηρακλή και μένει ουραγός
18:16 Η ελληνική πολιτική στη σκιά του πολέμου
18:10 Θα βγάλει τον οδοντωτό εκτός τουριστικού «χάρτη»
17:59 Προμηθέας 2014-Απόλλων live από το pelop.gr – Φωτογραφίες/μικρά-μικρά
17:50 Αραγτσί: «Δεν έχουμε ζητήσει κατάπαυση του πυρός, ούτε διαπραγματεύσεις»
17:40 Α’ Κατηγορία: Η Αχαϊκή πήρε το ντέρμπι με τον Αρη
17:29 Το Ισραήλ έπληξε κέντρα διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης-Για 3 ακόμα εβδομάδες οι μάχες
17:19 Επίσκεψη του Αν. Νικολακόπουλου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Πύργου
17:10 Γιορτάστηκε στο Σαραβάλι η επέτειος της μάχης του Σαραβαλίου το 1822
17:10 Ισραήλ: Έμφαση Νετανιάχου που πήγε για … καφέ ΒΙΝΤΕΟ
17:02 Γιορτή με τα «Γαλανόλευκα Αστέρια» στο «Promitheas Park» – Φωτογραφίες
16:57 Φόνος στην Καλαμαριά: Δίωξη για συμμορία στα δύο άτομα που ήταν με τον 20χρονο τη στιγμή της δολοφονίας του
16:51 Σαφείς αιχμές Γ. Παπανδρέου για την Κυβέρνηση, στον δρόμο προς το Συνέδριο
16:38 ΕΟΔΥ: Είναι ύπουλη η ιλαρά, άρα απαραίτητος ο εμβολιασμός
16:34 Πρόσωπα της Χρονιάς – Γιώργος Φραγκονικολόπουλος: Η μάχη με τα αδέσποτα στον Δήμο Αιγιάλειας
16:29 Γαστούνη: Πήγε να περάσει απ’ το ένα μπαλκόνι στο άλλο και έπεσε από τον 2ο…
16:22 12 νεκροί σε Νοσοκομείο στο Λίβανο από βομβαρδισμό Ισραηλινών
