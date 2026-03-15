«Συλλαλητήριο» στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό: Nα παρέμβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός

Δύο ήταν τα βασικά αιτήματα στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε την Κυριακή το πρωί στο Διακοπτό, για το ξαφνικό λουκέτο που έβαλε ο ΟΣΕ στα δρομολόγια του τρένου.

Το πρώτο ήταν να ζητηθεί επίσημα από τον ΟΣΕ σαφές χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες που απαιτούνται, ώστε να ξέρουν πολίτες και επαγγελματίες στην περιοχή πόσους μήνες θα μείνει εκτός λειτουργίας ο Οδοντωτός.

Και το δεύτερο ήταν να ενημερωθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να παρέμβει ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες.

Υπήρξε οργή και αγανάκητη από τους συγκετρωμένους, αλλά και τους φορείς, ενώ στο τραπέζι έπεσαν και ακραίες λύσεις, όπως συμβολικός αποκλεισμός της Ολυμπίας Οδού.

Παρεμβάσεις έκαναν ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος, ο δήμαρχος Αιγιαλείας Τάκης Ανδριόπουλος, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής, ο Σύλλογος Φίλων Οδοντωτού και κάτοικοι.

