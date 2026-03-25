Συλλήψεις για καταδικαστικές αποφάσεις σε Αμαλιάδα και Ναυπακτία

Δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες σε διαφορετικές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, καθώς εκκρεμούσαν σε βάρος τους καταδικαστικές αποφάσεις.

Αμαλιάδα: Ποινή για ενδοοικογενειακή βία

Στην Αμαλιάδα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, καθώς εκκρεμούσαν σε βάρος του δύο καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αμαλιάδας. Οι αποφάσεις αφορούν ενδοοικογενειακή βία και συνολικά καταδικάστηκε σε δύο έτη και έξι μήνες φυλάκιση.

Ναυπακτία: Ποινή για απόπειρα σωματικής βλάβης και εμπρησμό

Σε περιοχή της Ναυπακτίας, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας συνέλαβαν έναν ακόμη ημεδαπό άνδρα, καθώς εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιτωλοακαρνανίας. Ο άνδρας είχε καταδικαστεί σε πέντε έτη και πέντε μήνες φυλάκιση για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράβαση του νόμου περί όπλων, εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση των ποινών τους.

