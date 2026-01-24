Συλλήψεις για ναρκωτικά και μέθη σε Πύργο και Αγρίνιο – Εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης σε ελέγχους της ΕΛΑΣ

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 5,1 γραμμάρια κάνναβης.

Επιπλέον, στον Πύργο συνελήφθη ένας ακόμη ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας, καθώς σε τροχονομικό έλεγχο, μετά από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Παράλληλα, στο Αγρίνιο, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα, μετά από έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 2,1 γραμμάρια κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από τις αστυνομικές υπηρεσίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



