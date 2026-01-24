Συλλήψεις για ναρκωτικά και μέθη σε Πύργο και Αγρίνιο – Εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης σε ελέγχους της ΕΛΑΣ

Τρεις συλλήψεις για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης πραγματοποιήθηκαν σε Πύργο και Αγρίνιο, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων.

Συλλήψεις για ναρκωτικά και μέθη σε Πύργο και Αγρίνιο – Εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης σε ελέγχους της ΕΛΑΣ
24 Ιαν. 2026 13:35
Pelop News

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 5,1 γραμμάρια κάνναβης.

Επιπλέον, στον Πύργο συνελήφθη ένας ακόμη ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας, καθώς σε τροχονομικό έλεγχο, μετά από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Παράλληλα, στο Αγρίνιο, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα, μετά από έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 2,1 γραμμάρια κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από τις αστυνομικές υπηρεσίες.

