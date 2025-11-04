Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Πάτρα, Αγρίνιο και Αμαλιάδα – Ανάμεσά τους και ανήλικος

Σειρά συλλήψεων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές σε Πάτρα, Αγρίνιο και Αμαλιάδα, στο πλαίσιο ελέγχων που συνεχίζονται σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις αποκάλυψαν υποθέσεις κατοχής μικροποσοτήτων ναρκωτικών, με δράστες τόσο ενήλικους όσο και ανηλίκους.

Στην Πάτρα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν έναν αλλοδαπό άνδρα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα της ναρκωτικής ουσίας BOOM.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών συνέλαβαν έναν 16χρονο για κατοχή 1,2 γραμμαρίων κάνναβης, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στο Αγρίνιο, αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν έναν άνδρα που είχε στην κατοχή του 4,3 γραμμάρια κάνναβης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα της ουσίας.

Τέλος, στην Αμαλιάδα, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα έπειτα από έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά γραμμάρια κάνναβης.

Οι έρευνες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Ακαρνανίας και Ηλείας συνεχίζονται στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Ελλάδα.

