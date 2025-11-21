Συλλήψεις για ρευματοκλοπή στην Πάτρα
Χειροπέδες από την Αστυνομία για ρευματοκλοπή, στην Πάτρα.
Συνελήφθησαν τρια άτομα για ρευματοκλοπή στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.
Οι συλληφθέντες όπως διαπιστώθηκε το πρωί, Πέμπτη 21/11/2025, είχαν συνδέσει παράνομα τα παραπήγματα που διέμεναν στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.
