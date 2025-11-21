Συλλήψεις για ρευματοκλοπή στην Πάτρα

Συνελήφθησαν τρια άτομα για ρευματοκλοπή στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Οι συλληφθέντες όπως διαπιστώθηκε το πρωί, Πέμπτη 21/11/2025, είχαν συνδέσει παράνομα τα παραπήγματα που διέμεναν στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

