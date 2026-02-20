Συλλήψεις για «συμβόλαια θανάτου» στην Ουκρανία – «Αμοιβές έως 100.000 δολάρια», λέει το Κίεβο

Συλλήψεις για «συμβόλαια θανάτου» στην Ουκρανία – «Αμοιβές έως 100.000 δολάρια», λέει το Κίεβο
20 Φεβ. 2026 16:36
Pelop News

Μια υπόθεση με βαριές κατηγορίες και έντονο γεωπολιτικό υπόβαθρο ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Κίεβο, συνελήφθησαν δέκα ύποπτοι σε Ουκρανία και Μολδαβία για συμμετοχή σε οργανωμένο δίκτυο που φέρεται να προετοίμαζε «συμβόλαια θανάτου» εις βάρος υψηλόβαθμων Ουκρανών αξιωματούχων.

Κοινή επιχείρηση Ουκρανίας – Μολδαβίας

Ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, δήλωσε ότι οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο δράσης κοινής ομάδας εργασίας των ουκρανικών και μολδαβικών δυνάμεων της τάξης.

«Εντοπίστηκε οργανωμένη ομάδα που προετοίμαζε κατά παραγγελία δολοφονίες γνωστών Ουκρανών πολιτών και αλλοδαπών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν περίπου 20 έρευνες, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν:

  • χρηματικά ποσά
  • όπλα
  • εκρηκτικά
  • συσκευές επικοινωνίας

Συλλήψεις σε δύο χώρες

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές:

  • επτά ύποπτοι συνελήφθησαν στην Ουκρανία
  • τρεις στη Μολδαβία, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως συντονιστής της ομάδας

Η Ρωσία δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε επίσημο σχόλιο.

«Αμοιβές ανάλογα με το κύρος του στόχου»

Όπως δήλωσε ο Κραβτσένκο, η ρωσική πλευρά φέρεται να είχε υποσχεθεί στους υπόπτους έως και 100.000 δολάρια για κάθε στόχο.

«Το ποσό εξαρτιόταν από τη φήμη και την επιρροή του πιθανού θύματος», σημείωσε.

Η Ουκρανία έχει κατονομάσει έναν από τους φερόμενους στόχους: τον Αντρίι Γιούσοφ, αξιωματούχο στρατηγικής σημασίας στις ουκρανικές στρατιωτικές επικοινωνίες και συντονιστή ανταλλαγών αιχμαλώτων με τη Ρωσία.

Συνέχεια στις αλληλοκατηγορίες

Το Κίεβο έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Ρωσία για σχέδια δολοφονιών υψηλόβαθμων αξιωματούχων, περιλαμβανομένου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την άλλη πλευρά, η Μόσχα έχει κατηγορήσει την Ουκρανία για σειρά δολοφονιών ή απόπειρων δολοφονίας Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων. Η Ουκρανία έχει αναλάβει την ευθύνη για αρκετές από αυτές, επικαλούμενη τον ρόλο των προσώπων στον πόλεμο.

Η νέα υπόθεση προσθέτει ακόμη ένα κεφάλαιο στην ήδη τεταμένη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών, με τις δικαστικές και διπλωματικές εξελίξεις να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

