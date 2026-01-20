Συλλήψεις μεταναστών σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα

Σε διαφορετικές περιπτώσεις, συνελήφθησαν παράτυποι μετανάστες στην Κάτω

Αχαΐα και στην Πάτρα.

Ενας άνδρας και μια γυναίκα συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, διότι σ’ ελέγχους που τους διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι είχαν εισέλθει και διέμεναν παράνομα στη χώρα.

