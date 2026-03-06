Συλλήψεις σε Πάτρα, Αίγιο, Γαστούνη και Αγρίνιο για κλοπές και παραβάσεις

Σειρά συλλήψεων πραγματοποιήθηκε το τελευταίο 24ωρο σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία για υποθέσεις κλοπών, εκκρεμών καταδικαστικών αποφάσεων και παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

06 Μαρ. 2026 12:51
Pelop News

Αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία οδήγησαν σε αρκετές συλλήψεις για κλοπές, εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις αλλά και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των κατά τόπους αστυνομικών αρχών.

Κλοπές στην Πάτρα

Στην Πάτρα συνελήφθη το μεσημέρι γυναίκα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, καθώς φέρεται να αφαίρεσε μικρό χρηματικό ποσό από την τσάντα άλλης γυναίκας σε λαϊκή αγορά.

Το ίδιο βράδυ, επίσης στην Πάτρα, συνελήφθη ακόμη μία γυναίκα, η οποία κατηγορείται ότι αφαίρεσε από κατάστημα ενδύματα αξίας 42 ευρώ.

Συλλήψεις για καταδικαστικές αποφάσεις

Στο Αίγιο, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας συνέλαβαν γυναίκα σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου για κλοπή, με ποινή φυλάκισης πέντε μηνών.

Παράλληλα, στην Πάτρα συνελήφθη άνδρας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αχαΐας με ποινή φυλάκισης τριών μηνών για κλοπή.

Παράβαση του ΚΟΚ στη Γαστούνη

Στη Γαστούνη Ηλείας συνελήφθη άνδρας από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοποδήλατο χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας, ενώ ο αριθμός πλαισίου του οχήματος είχε παραποιηθεί, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή του.

Συλλήψεις στο Αγρίνιο

Στο Αγρίνιο συνελήφθη άνδρας από αστυνομικούς της Τροχαίας, καθώς οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προηγούμενο χρόνο.

Επιπλέον, τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη 16χρονος από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ο οποίος εισήλθε σε ιδιωτικό φορτηγό όχημα γυναίκας και επιχείρησε να αφαιρέσει την ταμειακή μηχανή και χρήματα. Η πράξη του δεν ολοκληρώθηκε, καθώς έγινε αντιληπτός από την ιδιοκτήτρια και συνελήφθη άμεσα.

