Συλλήψεις σε Πάτρα και Αίγιο για ναρκωτικά, ανάμεσά τους και μια ανήλικη

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Αχαΐα το τελευταίο εικοσιτετράωρο, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

26 Μαρ. 2026 10:17
Pelop News

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών διενήργησαν έλεγχο χθες το μεσημέρι σε αλλοδαπό άνδρα στο κέντρο της Πάτρας. Κατά την έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή του 2,3 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν, ενώ ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Σοβαρότερη υπόθεση απασχόλησε τους άνδρες της ΟΠΚΕ Αιγιαλείας χθες το απόγευμα στο Αίγιο. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε μια 16χρονη κοπέλα και έναν ενήλικο ημεδαπό, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 8,36 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης.

Η υπόθεση πήρε περαιτέρω διαστάσεις, καθώς οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη της μητέρας της 16χρονης, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

