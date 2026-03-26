Συλλήψεις σε Πάτρα και Αίγιο για ναρκωτικά, ανάμεσά τους και μια ανήλικη

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών διενήργησαν έλεγχο χθες το μεσημέρι σε αλλοδαπό άνδρα στο κέντρο της Πάτρας. Κατά την έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή του 2,3 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν, ενώ ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Σοβαρότερη υπόθεση απασχόλησε τους άνδρες της ΟΠΚΕ Αιγιαλείας χθες το απόγευμα στο Αίγιο. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε μια 16χρονη κοπέλα και έναν ενήλικο ημεδαπό, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 8,36 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης.

Η υπόθεση πήρε περαιτέρω διαστάσεις, καθώς οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη της μητέρας της 16χρονης, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

