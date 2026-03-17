Συλλήψεις σε Πάτρα και Δυτική Αχαΐα για ναρκωτικά, παραβίαση μέτρων και επίθεση σε αστυνομικό

Τρεις διαφορετικές υποθέσεις σε ένα 24ωρο – Κάνναβη, παραβίαση υγειονομικών περιορισμών και βία κατά υπαλλήλου

Συλλήψεις σε Πάτρα και Δυτική Αχαΐα για ναρκωτικά, παραβίαση μέτρων και επίθεση σε αστυνομικό
17 Μαρ. 2026 14:26
Pelop News

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Πάτρα και Δυτική Αχαΐα, στο πλαίσιο ελέγχων και επιχειρήσεων για την τήρηση της νομιμότητας.

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών
Στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα, καθώς σε έλεγχο που του διενεργήθηκε εντοπίστηκε στην κατοχή του μία αυτοσχέδια συσκευασία κάνναβης, συνολικού βάρους δύο γραμμαρίων. Η ποσότητα κατασχέθηκε.

Σύλληψη για παραβίαση υγειονομικών μέτρων
Σε ξεχωριστή υπόθεση, στο Πουρνάρι Δυτικής Αχαΐας, αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα, ο οποίος παραβίασε τα μέτρα πρόληψης για τη διασπορά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Συγκεκριμένα, φέρεται να μετέφερε ζώα εκτός της επιτρεπόμενης περιοχής, παραβιάζοντας τους ισχύοντες περιορισμούς.

Σύλληψη για εξύβριση, απειλή και βία κατά υπαλλήλου
Τέλος, στην Πάτρα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα, ο οποίος φέρεται να εξύβρισε, να απείλησε και να απώθησε αστυνομικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

