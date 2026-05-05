Συλλήψεις σε Πύργο και Αγρίνιο – Ανήλικος με κάνναβη, οδηγός φορτηγού χωρίς δίπλωμα

Δύο διαφορετικές αστυνομικές υποθέσεις καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Πύργο και Αγρίνιο, με τη μία να αφορά ανήλικο που εντοπίστηκε με μικροποσότητα κάνναβης και τη δεύτερη οδηγό φορτηγού που κινείτο χωρίς άδεια οδήγησης.

Συλλήψεις σε Πύργο και Αγρίνιο – Ανήλικος με κάνναβη, οδηγός φορτηγού χωρίς δίπλωμα
05 Μάι. 2026 11:50
Pelop News

Δύο συλλήψεις σε διαφορετικές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε Πύργο και Αγρίνιο.

Στην πρώτη περίπτωση, τα ξημερώματα της 4ης Μαΐου 2026, στον Πύργο, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανήλικου ημεδαπού. Κατά τον έλεγχο που του έγινε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε αυτοσχέδια συσκευασία, η οποία περιείχε 2,1 γραμμάρια κάνναβης.

Διαβάστε επίσης: Τα πατίνια στο μικροσκόπιο μετά τα ατυχήματα ανηλίκων – Η Πάτρα βλέπει τα επόμενα «μπλόκα»

Χωρίς δίπλωμα στο τιμόνι φορτηγού στο Αγρίνιο

Η δεύτερη υπόθεση εκτυλίχθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας στο Αγρίνιο. Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, όταν σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε φορτηγό αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το δίπλωμά του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από την ίδια Υπηρεσία, λόγω τροχονομικής παράβασης.

Οι δύο υποθέσεις ακολουθούν πλέον τη νόμιμη διαδικασία από τις αρμόδιες Αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:11 Σύμη: Σοκ από τις καταγγελίες για προσέγγιση ανηλίκων – Στο 2027 η δίκη των δύο Αιγυπτίων
14:00 Πάτρα: Βλάβη στον Γλαύκο, λύματα στη θάλασσα, πολλά ερωτηματικά – Βανταράκης: «Δύσκολη» η κολύμβηση
13:54 «Πάρτε τη δική μου καρδιά»: Η μητέρα της Μυρτούς λυγίζει για το τελευταίο βράδυ και το άγγελμα του θανάτου
13:51 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό: Έργα και εκτροπές έως τις 7 Μαΐου
13:40 Τέλος στο «rollercoaster» για ένα ζώδιο: Νέα εποχή ευκαιριών
13:40 FNL Awards 2026: Η Ζάκυνθος πρωταγωνίστρια στη Δυτική Ελλάδα, διακρίσεις και για Ηλεία – Εκτός λίστας Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία
13:37 Ο Μαρινάκης ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο: «Πάνω από 20 επικοινωνίες Ανδρουλάκη – Χατζηδάκη» για τις Ανεξάρτητες Αρχές
13:27 «Του έσπασε όλη τη γνάθο»: Η μητέρα του 17χρονου με αυτισμό συγκλονίζει από το νοσοκομείο
13:23 Χάος στα Στενά του Ορμούζ: Παρεμβολές σε GPS και AIS «εξαφανίζουν» πλοία από τα ραντάρ
13:18 Στη φυλακή η 54χρονη για τη μαχαιριά στη Ρόδο – Το βαρύ κατηγορητήριο και οι ισχυρισμοί της
13:10 Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή μετά από 27 χρόνια – Τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο πριν από την ιστορική ομιλία
13:10 Στην Αθήνα η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς παγκοσμίως
13:07 Πού θα δείτε την μεγάλη μονομαχία Αρσέναλ-Ατλέτικο
13:02 Πάτρα: Χωρίς νερό τα Καμίνια για έξι ώρες – Η βλάβη φέρνει διακοπή υδροδότησης την Τετάρτη
13:00 Τετ α τετ Μητσοτάκη-Κατσανιώτη: Η συνάντηση στου Μαξίμου πριν από την ΚΟ της ΝΔ
12:56 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής έχουν όλα τα στοιχεία για να κοιτάξουν ψηλά
12:54 Ο Κ. Μητσοτάκης σε Άμπου Ντάμπι και Αμμάν με φόντο τη φωτιά στη Μέση Ανατολή και τα Στενά του Ορμούζ
12:50 Ο Αίολος Αγυιάς ήττα στο Αίγιο και τώρα πλέι-οφ με Αραχωβίτικα/Ακταίο – Τι δήλωσε ο Βασίλης Σκέντζος
12:49 Ο Πλεύρης τραβά τη γραμμή: Στο στόχαστρο άδειες και άσυλο αλλοδαπών που κατηγορούνται για εγκλήματα
12:46 ΠΟΥ: Επτα τα κρούσματα χανταϊού σε επιβάτες του κρουαζερορόπλοιου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.05.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ