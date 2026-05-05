Συλλήψεις σε Πύργο και Αγρίνιο – Ανήλικος με κάνναβη, οδηγός φορτηγού χωρίς δίπλωμα

Δύο συλλήψεις σε διαφορετικές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε Πύργο και Αγρίνιο.

Στην πρώτη περίπτωση, τα ξημερώματα της 4ης Μαΐου 2026, στον Πύργο, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανήλικου ημεδαπού. Κατά τον έλεγχο που του έγινε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε αυτοσχέδια συσκευασία, η οποία περιείχε 2,1 γραμμάρια κάνναβης.

Χωρίς δίπλωμα στο τιμόνι φορτηγού στο Αγρίνιο

Η δεύτερη υπόθεση εκτυλίχθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας στο Αγρίνιο. Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, όταν σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε φορτηγό αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το δίπλωμά του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από την ίδια Υπηρεσία, λόγω τροχονομικής παράβασης.

Οι δύο υποθέσεις ακολουθούν πλέον τη νόμιμη διαδικασία από τις αρμόδιες Αρχές.

