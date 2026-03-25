Σύλληψη αλλοδαπού με όπλο και φυσίγγια στη Δυτική Αχαΐα – Είχε τροποποιήσει πιστόλι

Στη Δυτική Αχαΐα, συνελήφθη χθες το μεσημέρι ένας αλλοδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας.

Κατασχέθηκαν όπλα και φυσίγγια

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε αποθήκη ιδιοκτησίας του άνδρα, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν:

ένα τροποποιημένο πυροβόλο όπλο τύπου πιστόλι,

ένας γεμιστήρας και

ένα κυτίο με 45 φυσίγγια.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ελέγχων για παράνομη οπλοκατοχή και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



