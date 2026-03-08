Σύλληψη άνδρα στον Πύργο για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής στον Πύργο ένας ημεδαπός άνδρας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, λόγω εκκρεμούς καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του.

Σύμφωνα με την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, ο άνδρας είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης έξι ετών και έξι μηνών για ληστεία, κλοπή, απόπειρα κλοπής και μη έκδοση δελτίου ταυτότητας.

Μετά τη σύλληψή του, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την εκτέλεση της ποινής του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



