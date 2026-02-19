Σύλληψη Άντριου: Στήριξη Γουίλιαμ και Κέιτ στη γραπτή δήλωση του βασιλιά Καρόλου

Σύλληψη Άντριου: Στήριξη Γουίλιαμ και Κέιτ στη γραπτή δήλωση του βασιλιά Καρόλου
19 Φεβ. 2026 15:48
Ο βασιλιάς Κάρολος εξέδωσε γραπτή δήλωση μετά τη σύλληψη του αδελφού του, Άντριου, με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον να εκφράζουν τη στήριξή τους στο περιεχόμενό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Press Association, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον εγκρίνουν τα όσα ανέφερε ο Βρετανός μονάρχης στη γραπτή του τοποθέτηση αναφορικά με τη σύλληψη του μικρότερου αδελφού του.

Η δήλωση του βασιλιά Καρόλου εκδόθηκε στο πλαίσιο έρευνας των βρετανικών αρχών για υπόθεση που αφορά φερόμενη «κακοδιοίκηση σε δημόσιο αξίωμα». Ο ίδιος εμφανίζεται «βαθιά ανήσυχος» για τις εξελίξεις.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το Παλάτι, ο βασιλιάς εκφράζει «βαθιά ανησυχία», επισημαίνοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και υπογραμμίζοντας πως «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει την πορεία της χωρίς παρεμβάσεις».

Παράλληλα, τονίζει ότι «όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο», προσθέτοντας ότι αναμένει η διαδικασία να προχωρήσει «με πληρότητα, διαφάνεια και σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου». Στην ίδια δήλωση διευκρινίζεται ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω σχόλια όσο η έρευνα συνεχίζεται.

Από την πλευρά του Παλατιού σημειώνεται ότι η βασιλική οικογένεια συνεχίζει κανονικά το δημόσιο πρόγραμμά της και τις επίσημες υποχρεώσεις, αποφεύγοντας οποιαδήποτε πρόσθετη τοποθέτηση για την ουσία της υπόθεσης.

Ο Άντριου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αποσυρθεί από τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα, συνελήφθη σήμερα το πρωί και ανακρίνεται από τις αρμόδιες βρετανικές αρχές. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι, μεταξύ άλλων, εξετάζεται εάν γύρω στο 2010, όταν ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, ενδέχεται να είχε μεταβιβάσει εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα ή πληροφορίες στον Αμερικανό Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος έχει καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

