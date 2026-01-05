Σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας στην Πάτρα

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα της 3ης Ιανουαρίου 2026 στην Πάτρα αστυνομικοί του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία δύο ηχεία, από τα οποία αναπαραγόταν μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση, προκαλώντας όχληση στους περιοίκους της περιοχής.

Αποτέλεσμα της έντονης ηχορύπανσης ήταν η διατάραξη της κοινής ησυχίας, γεγονός που οδήγησε στην επέμβαση των αστυνομικών και στη σύλληψη του υπευθύνου.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών.

