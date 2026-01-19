Σύλληψη για ναρκωτικά στην Πάτρα
Ο άνδρας συνελήφθη σ’ έλεγχο των αστυνομικών της Αμεσης Δράσης, στην Πάτρα.
Για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκτικών συνελήφθη άνδρας, στην Πάτρα, από από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης.
Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, το απόγευμα της Κυριακής 18/01/2026, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε 1,2 γραμμάρια κάνναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού κάνναβης.
