Σύλληψη Παλαιστίνιου στο Πανεπιστήμιο Πατρών για πλαστές φοιτητικές κάρτες

Σε μία σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν εντός του πανεπιστημιακού χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ένας Παλαιστίνιος, παλαιστινιακής καταγωγής, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν αρκετές πλαστές φοιτητικές κάρτες, καθώς και άλλα αντικείμενα που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του. Παράλληλα, η Αστυνομία διερευνά την προέλευση των πλαστών καρτών, καθώς και το ενδεχόμενο να σχετίζονται με ευρύτερη παράνομη δραστηριότητα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

