Σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος στην Πάτρα για πώληση αλκοόλ σε ανήλικους

Συνελήφθη χθες αργά το βράδυ στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ημεδαπός άνδρας, ο οποίος ήταν προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται για την αποτροπή της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους. Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο συγκεκριμένο κατάστημα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο κατηγορούμενος είχε πωλήσει αλκοολούχα ποτά σε τρία ανήλικα αγόρια, ηλικίας 16, 16 και 17 ετών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες συνεχίζονται, με στόχο την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



