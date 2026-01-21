Σύλληψη στο Αίγιο: Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για διακεκριμένες κλοπές

Συνελήφθη χθες το πρωί στο Αίγιο ημεδαπός άνδρας, από αστυνομικούς του Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτρια Πατρών, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

