Σύλληψη στο Αίγιο: Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για διακεκριμένες κλοπές

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε άνδρας στο Αίγιο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σοβαρές περιπτώσεις κλοπής.

21 Ιαν. 2026 12:54
Pelop News

Συνελήφθη χθες το πρωί στο Αίγιο ημεδαπός άνδρας, από αστυνομικούς του Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτρια Πατρών, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

