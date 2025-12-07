Σύλληψη στο Χάβαρι Ηλείας για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης
Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με εγκατάλειψη, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας τα ξημερώματα, στο Χάβαρι Ηλείας,
Κατά τον τροχονομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του και στην κατάθεση δικογραφίας.
