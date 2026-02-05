Συλλογικές συμβάσεις: Αυξήσεις μισθών 15%-30% σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους

Ξεκίνησε χθες στη Βουλή η συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, με στόχο την κάλυψη πολύ μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από κλαδικές συμβάσεις και την ενεργοποίηση σημαντικών μισθολογικών αυξήσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις που προωθεί η κυβέρνηση, μετά την ψήφιση του νόμου αναμένεται η επέκταση 15 κλαδικών συλλογικών συμβάσεων που σήμερα ισχύουν μόνο για τμήμα των επιχειρήσεων κάθε κλάδου. Οι κλάδοι αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις επιχειρήσεις πετρελαίου και υγραερίων, τα καλλυντικά, τις κατασκευές και τους οικοδόμους, τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, τους ιατρικούς επισκέπτες, τους ηλεκτρολόγους ξενοδοχείων και καταστημάτων, την καπνοβιομηχανία, την ιδιωτική ασφάλιση, τις τράπεζες, τη μεταλλουργία, τους αρχαιολόγους, τα ναυτιλιακά και πρακτορειακά γραφεία, καθώς και τα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού.

Για εργαζόμενους που σήμερα αμείβονται με τον κατώτατο μισθό (880 ευρώ), η επέκταση των κλαδικών συμβάσεων μεταφράζεται σε άμεση αύξηση των αποδοχών τους, καθώς θα πρέπει να λαμβάνουν τους προβλεπόμενους κλαδικούς μισθούς, οι οποίοι είναι σταθερά υψηλότεροι. Σε πολλές περιπτώσεις η μηνιαία διαφορά κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ, ενώ οι συνολικές ποσοστιαίες αυξήσεις σε σχέση με τον σημερινό μισθό τους αναμένεται να κυμανθούν από 15% έως και 30%, ανάλογα με την ειδικότητα, την προϋπηρεσία και τα επιδόματα που προβλέπονται ανά κλάδο.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως παρουσίασε το νομοσχέδιο ως «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία» και το χαρακτήρισε ιστορική θεσμική τομή, καθώς προκύπτει από συμφωνία της κυβέρνησης με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Όπως τόνισε η υπουργός κατά την τοποθέτησή της στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής:

Πρόκειται για την πρώτη φορά που επιτυγχάνεται συμφωνία τέτοιου εύρους με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, αποδεικνύοντας ότι ο διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε κοινές λύσεις ακόμα και σε ζητήματα που παραδοσιακά προκαλούσαν έντονες διαφωνίες.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για τις Συλλογικές Συμβάσεις, καταργώντας παράλληλα εναπομείνασες μνημονιακές ρυθμίσεις και επιτρέποντας την κάλυψη πολύ περισσότερων εργαζομένων.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα φέρει:

Για τους εργαζόμενους: αύξηση μισθών, περισσότερες παροχές και σταθερό, προβλέψιμο εργασιακό περιβάλλον

Για τις επιχειρήσεις: σταθερότητα, ξεκάθαρους κανόνες, περιορισμό αθέμιτου ανταγωνισμού και καλύτερες συνθήκες επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό

Για την Πολιτεία: εξομάλυνση εργασιακών σχέσεων, ενίσχυση κοινωνικού διαλόγου και στήριξη της αναπτυξιακής πορείας

Οι τρεις βασικοί άξονες της συμφωνίας είναι:

Πιο εύκολη και ταχύτερη επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Πλήρης προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη μιας σύμβασης Επιτάχυνση των διαδικασιών σε περίπτωση αδυναμίας συμφωνίας μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη νέα συλλογική σύμβαση που συνήφθη πρόσφατα σε μία από τις συστημικές τράπεζες, με την οποία ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από 1.104 σε 1.600 ευρώ, χαρακτηρίζοντάς την ενδεικτική της ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

