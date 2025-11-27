Συλλογικές Συμβάσεις: Οι τέσσερις παρεμβάσεις που αλλάζουν την αγορά εργασίας, ποιοι 15 κλάδοι θα δουν αυξήσεις μισθών έως και πάνω από 30% το 2026

Κυβέρνηση και κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν σε ένα νέο πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις. Η συμφωνία αποσκοπεί στην προοδευτική αποκατάσταση της συλλογικής προστασίας για τους εργαζόμενους, χωρίς όμως να συνεπάγεται άμεση επίλυση όλων των υπαρχουσών εκκρεμοτήτων στην αγορά εργασίας.

Τα τέσσερα βασικά σημεία της συμφωνίας

1. Πλήρης επαναφορά της μετενέργειας

Ανακαλείται το μνημονιακό μέτρο του 2012 που προέβλεπε μερική μετενέργεια ύστερα από τρεις μήνες χωρίς νέα σύμβαση. Με τη νέα ρύθμιση, όλα τα μισθολογικά, θεσμικά και εργασιακά δικαιώματα εξακολουθούν να ισχύουν έως την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης, διασφαλίζοντας σταθερότητα στους όρους απασχόλησης.

2. Ευκολότερη επέκταση των συλλογικών συμβάσεων

Το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης μειώνεται στο 40% και η επέκταση θα βασίζεται πλέον στον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της επιχείρησης, ανεξαρτήτως συμμετοχής σε εργοδοτική οργάνωση. Η αλλαγή αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό εργαζομένων που θα καλύπτονται από κλαδικές συμβάσεις.

3. Ενίσχυση του ρόλου της ΓΣΕΕ και απλοποίηση μητρώων

Η ΓΣΕΕ αποκτά τη δυνατότητα να συνάπτει επικουρικά κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις όταν αυτό ζητηθεί από μέλος, διευκολύνοντας την επέκταση των συμφωνιών. Παράλληλα, απλουστεύεται η διαδικασία εγγραφής στα μητρώα ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ, ώστε να ενισχυθεί η αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων.

4. Ταχύτερη επίλυση διαφορών μέσω ΟΜΕΔ

Θεσπίζεται μηχανισμός προελέγχου για μονομερή προσφυγή σε μεσολάβηση ή διαιτησία και καταργείται ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας, με στόχο την ταχύτερη έκδοση αποφάσεων. Παραμένει η δυνατότητα δικαστικής προσβολής.

Αυξήσεις στους μισθούς

Αυξήσεις στους μισθούς δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων αναμένεται να φέρει το 2026, καθώς 15 κλάδοι της οικονομίας βρίσκονται πρώτοι στη σειρά για επέκταση των συλλογικών κλαδικών συμβάσεών τους. Σήμερα οι συμβάσεις αυτές ισχύουν μόνο για όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα αντίστοιχα σωματεία, αλλά με τη διαδικασία επέκτασης θα γίνουν υποχρεωτικές για όλους τους εργαζομένους του κάθε κλάδου.

Με αυτόν τον τρόπο, όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα πρέπει να λαμβάνουν τις αποδοχές που καθορίζονται από τις κλαδικές προβλέψεις, οι οποίες είναι υψηλότερες, οδηγώντας σε αυξήσεις μέσα στο 2026.

Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κλαδικές συμβάσεις (ημερομηνία υπογραφής):

Επιχειρήσεις Πετρελαίου & Υγραερίων (27.7.2023)

Επιχειρήσεις καλλυντικών – Σύμβουλοι ομορφιάς (29.7.2024)

Εργατοτεχνίτες οικοδόμοι (26.2.2025)

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (25.2.2025)

Ιατρικοί επισκέπτες (1.4.2025)

Ηλεκτρολόγοι σε ξενοδοχεία (13.5.2025)

Ηλεκτρολόγοι καταστημάτων (1.4.2025)

Καπνοβιομηχανία (12.6.2025)

Ιδιωτική ασφάλιση (8.7.2025)

Τραπεζικός κλάδος – ΟΤΟΕ (15.5.2025)

Παραγωγή & επεξεργασία μετάλλων (19.6.2025)

Αρχαιολόγοι Σ.ΕΚ.Α. (10.4.2025)

Πρακτορειακές επιχειρήσεις – ΔΝΕ (17.7.2025)

Ναυτιλιακά πρακτορεία & ναυτιλιακές επιχειρήσεις (17.9.2025)

Γραφεία ταξιδίων & τουρισμού (23.9.2025)

Ενδεικτικές νέες αποδοχές

Μετά την επέκταση των συμβάσεων, οι μισθοί θα αναπροσαρμοστούν σημαντικά σε σχέση με τον τρέχοντα κατώτατο των 880 ευρώ. Ενδεικτικά:

Σιδηροβιομηχανίες: 987€ – 1.283€

Ενοικιαζόμενα δωμάτια: 901€ – 974€

Ασφαλιστικές εταιρείες: 1.097€ – 1.495€

Ναυτιλιακές επιχειρήσεις: 1.156€ – 2.638€

Γραφεία ταξιδίων: 967€ – 1.785€

Οι αυξήσεις θα φτάσουν έως και πάνω από 30% σε ορισμένους κλάδους. Για παράδειγμα, στα ναυτιλιακά πρακτορεία ο μισθός για εργαζόμενο που σήμερα λαμβάνει 880 ευρώ ανεβαίνει στα 1.156 ευρώ, δηλαδή αύξηση 31%.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



