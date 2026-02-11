Σύλλογος εκπαιδευτών οδήγησης: Στοίχημα για το 2026 η νέα πίστα εξετάσεων για δίκυκλα

Παρουσία πλήθους κόσμου και εκπρόσωπων φορέων πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή η εκδήλωση της κοπής πίτας του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφορικής Αγωγής Αχαΐας.

Στον χαιρετισμό της, η νέα πρόεδρος Ρένα Μπασκούτα, εκτός από τις ευχές, στάθηκε στο αίτημα που αναμένεται να υλοποιηθεί για τη μετεγκατάσταση σε νέο χώρο της πίστας εξετάσεων δικύκλων, χώρο που θα πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας για εξεταστές και υποψήφιους οδηγούς.

Επίσης, ένα ακόμα θέμα είναι η μετεγκατάσταση της διεύθυνσης Μεταφορών της ΠΕ Αχαϊας που δρομολογείται να γίνει το επόμενο διάστημα.

