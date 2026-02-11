Σύλλογος εκπαιδευτών οδήγησης: Στοίχημα για το 2026 η νέα πίστα εξετάσεων για δίκυκλα

Η νέα πρόεδρος του ΔΣ Ρένα Μπασκούτα αναφέρθηκε στους στόχους του Συλλόγου για το νέο έτος

Σύλλογος εκπαιδευτών οδήγησης: Στοίχημα για το 2026 η νέα πίστα εξετάσεων για δίκυκλα
11 Φεβ. 2026 16:48
Pelop News

Παρουσία πλήθους κόσμου και εκπρόσωπων φορέων πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή η εκδήλωση της κοπής πίτας του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφορικής Αγωγής Αχαΐας.

Στον χαιρετισμό της, η νέα πρόεδρος Ρένα Μπασκούτα, εκτός από τις ευχές, στάθηκε στο αίτημα που αναμένεται να υλοποιηθεί για τη μετεγκατάσταση σε νέο χώρο της πίστας εξετάσεων δικύκλων, χώρο που θα πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας για εξεταστές και υποψήφιους οδηγούς.

Επίσης, ένα ακόμα θέμα είναι η μετεγκατάσταση της διεύθυνσης Μεταφορών της ΠΕ Αχαϊας που δρομολογείται να γίνει το επόμενο διάστημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:53 Πεσκόφ: «Δεν θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Κρεμλίνου στο συμβούλιο Ειρήνης»
18:44 «Επανάσταση» στο ιαπωνικό ποδόσφαιρο: Καταργείται η ισοπαλία
18:36 Ανδρος: Το νησί των καπεταναίων, τι να δείτε
18:28 Στέργιος Πιτσιόρλας για το λιμάνι Αιγίου: «Αυτός είναι ο δικός μας ρόλος…»
18:20 Ο πόνος δεν περνά – Συγκινεί η μητέρα της 24χρονης Γιολάντας που πέθανε από νευρική ανορεξία
18:16 Έμπρακτη στήριξη στο Πατρινό Καρναβάλι από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
18:13 Μητσοτάκης σε Ερντογάν για το casus belli: «Ώρα να αρθούν οι απειλές» – Συμφωνίες, συνεργασία και σαφείς διαφωνίες
18:12 Παναχαϊκή – Απόλλων: Πώς αλλάζουν οι εποχές…
18:12 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ο σκύλος μου είναι ο πιο πιστός άνδρας της ζωής μου
18:04 Πάτρα – Παιδοψυχιατρική Κλινική Καραμανδανείου: Στα πρόθυρα παραίτησης η ιατρική ομάδα
17:56 Καλλιθέα: Καλύτερη εικόνα για το κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το συντριβάνι – Θετικά νέα για δύο ακόμα παιδιά
17:46 Ανθεκτικότητα και θετικό πρόσημο για το Ελληνικό χρηματιστήριο
17:39 ΠΑΣΟΚ: Νέος εμφύλιος για τους συνέδρους από την Κρήτη
17:31 Αγρότες: Παρουσία στο Σύνταγμα και διαμαρτυρία στο Αίγιο – Συμπαράσταση στους «45»
17:23 Χαλάνδρι: Απομακρύνθηκε η διευθύντρια του ΕΠΑΛ που έβαζε μαθητές να σκάβουν στο σχολείο
17:17 Αυτοί σφυρίζουν Παναχαϊκή, Θύελλα και Παναιγιάλειο
17:06 Βλάβη στον Οδοντωτό: Ακινητοποιήθηκαν δύο αμαξοστοιχίες – 77 επιβάτες και επιχείρηση απεγκλωβισμού
17:00 Πάτρα – Δημοτικά τέλη: Φέτος 1€ στα σπίτια, του χρόνου 10€ σε βιομηχανίες – Πλέσσας: «Τα χαμηλότερα στην Ελλάδα»
16:53 Τέξας: Ανοιξε ο εναέριος χώρος γύρω από το Ελ Πάσο
16:48 Σύλλογος εκπαιδευτών οδήγησης: Στοίχημα για το 2026 η νέα πίστα εξετάσεων για δίκυκλα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ