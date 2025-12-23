Σύλλογος Ιατρικών Επισκεπτών Αχαΐας-Ηλείας: Σπουδαία δράση, δίπλα στη Μέριμνα

Σημαντική χειρονομία με προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης

Σύλλογος Ιατρικών Επισκεπτών Αχαΐας-Ηλείας: Σπουδαία δράση, δίπλα στη Μέριμνα
23 Δεκ. 2025 19:31
Pelop News

Σε μία σημαντική χειρονομία προχώρησε ο Σύλλογος Ιατρικών Επισκεπτών Αχαΐας-Ηλείας (με 200 ενεργά μέλη και έτος ίδρυσης το 1982), καθώς συγκέντρωσε και προσέφερε είδη πρώτης ανάγκης στο ίδρυμα της Πάτρας «Μέριμνα».

Η συγκεκριμένη δράση ήταν σε συνεννόηση τόσο με τη διοίκηση του Ιδρύματος, αλλά και τους εργαζόμενους.

Με ανακοίνωσή του το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Ιατρικών Επισκεπτών Αχαΐας-Ηλείας,
ευχαριστεί όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση.

«Αυτή η προσφορά αποτελεί σημαντική βοήθεια για το κοινωνικό έργο που επιτελείται στο Ίδρυμα Μέριμνα και θα είμαστε δίπλα του και με άλλες δράσεις», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Τα είδη παρέδωσαν στο προσωπικό και στους τρόφιμους μέλη της διοίκησης του Συλλόγου Ιατρικών Επισκεπτών Αχαΐας-Ηλείας με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Βαγγέλη Κανελλόπουλο, τον ταμία Απόστολο Βεντούρη και τα μέλη του ΔΣ Αντώνη Αργυρόπουλο και Γιάννη Μούκα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:31 Σύλλογος Ιατρικών Επισκεπτών Αχαΐας-Ηλείας: Σπουδαία δράση, δίπλα στη Μέριμνα
19:21 Τότε θα γίνει η κηδεία του Λευτέρη Κακουλίδη
19:10 Είναι πραγματική τρέλα! Στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια το τζακ πoτ του αμερικανικού χριστουγεννιάτικου λαχείου Powerball
19:00 Οδηγούν την κοινωνία στο μίσος και την τοξικότητα
18:46 Μαθητής 14 χρονών συνελήφθη με αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι έξω από σχολείο!
18:34 Τσάμπα περιμένατε αναλύσεις και φάσεις από Λανουά, η ΕΠΟ τον «έκοψε», αυτός είναι ο λόγος!
18:22 Αγρότες: Από την Πάτρα μέχρι τα Μάλγαρα και από τη Θήβα στη Νίκαια , όλα τα μπλόκα LIVE
18:21 Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της ΠΔΕ για το 2026 – Ν. Φαρμάκης: «Κάνουμε κάθε χρόνο ένα βήμα προς τα εμπρός»
18:10 Κίνδυνος στο Τσέρνομπιλ: «Η ”σαρκοφάγος” από πάνω δεν θα αντέξει άμεσο πλήγμα ρωσικού πυραύλου ή drone»
18:08 Αγωγή καταθέτει η Μαρία Συρεγγέλα κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Πού εμπλέκεται η Καλλιόπη Σεμερτζίδου
18:05 Hellenic Train: Επιπλέον δρομολόγια στον Οδοντωτό στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα ενόψει γιορτών
18:00 Η νέα παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας στο «Μπάρρυ»: Στην «Π» η πρωταγωνίστρια Θεοδώρα Σιάρκου
17:50 Εντυπωσιακές εικόνες, εκατοντάδες Άγιοι Βασίληδες με γόνδολες στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, ΒΙΝΤΕΟ
17:39 Τα «αλλάζει» ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ για την παρουσία στρατού και δημιουργία οικισμών στη Γάζα
17:28 Σοκ για την Καλαμάτα, η ΕΠΟ ανακάλεσε την άδεια συμμετοχής της στη Super League 2!
17:18 Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ – Σε ποιες περιοχές
17:12 Γιατί αλλάζει η έδρα στο παιχνίδι Παρτίζαν-Ολυμπιακός
17:10 Αγανάκτηση μεταφορέων για τα μπλόκα: «Τα δρομολόγια διπλασιάστηκαν – Στα όρια οι οδηγοί»
17:02 Ποδαρικό με μειώσεις ΕΝΦΙΑ – Για ποιες περιοχές της Αχαΐας έρχονται μειώσεις
17:01 Κλήση από ΔΕΑΒ σε Ατρόμητο, Αχαϊκή και παίκτες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ