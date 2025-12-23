Σύλλογος Ιατρικών Επισκεπτών Αχαΐας-Ηλείας: Σπουδαία δράση, δίπλα στη Μέριμνα

Σε μία σημαντική χειρονομία προχώρησε ο Σύλλογος Ιατρικών Επισκεπτών Αχαΐας-Ηλείας (με 200 ενεργά μέλη και έτος ίδρυσης το 1982), καθώς συγκέντρωσε και προσέφερε είδη πρώτης ανάγκης στο ίδρυμα της Πάτρας «Μέριμνα».

Η συγκεκριμένη δράση ήταν σε συνεννόηση τόσο με τη διοίκηση του Ιδρύματος, αλλά και τους εργαζόμενους.

Με ανακοίνωσή του το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Ιατρικών Επισκεπτών Αχαΐας-Ηλείας,

ευχαριστεί όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση.

«Αυτή η προσφορά αποτελεί σημαντική βοήθεια για το κοινωνικό έργο που επιτελείται στο Ίδρυμα Μέριμνα και θα είμαστε δίπλα του και με άλλες δράσεις», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Τα είδη παρέδωσαν στο προσωπικό και στους τρόφιμους μέλη της διοίκησης του Συλλόγου Ιατρικών Επισκεπτών Αχαΐας-Ηλείας με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Βαγγέλη Κανελλόπουλο, τον ταμία Απόστολο Βεντούρη και τα μέλη του ΔΣ Αντώνη Αργυρόπουλο και Γιάννη Μούκα.

